¡Alerta! Estos son los riesgos de usar el dióxido de cloro para tu salud

“El riesgo es utilizar una sustancia que puede tener toxicidad, causa inflamaciones, envenenamiento y alteraciones en las funciones de los órganos”, advirtió.



“No nos negamos que esto pudiera ser positivo en alguna circunstancia pero no debemos recomendar algo que no conocemos ya que el principio de la salud es no dañar y al recomendarlo se corre ese riesgo”, indicó.



El riesgo de usar el dióxido de cloro puede ser desde un envenenamiento, inflamación así como la alteración de la función de los órganos señaló elya que no ha sido comprobado científicamente ni menos diseñado para el consumo humano.ha tenido de entregar mil dosis de dióxido de cloro a la población que quiera probar este remedio.a, tendría que someterse a métodos científicos y no sólo por una mera coincidencia que a algunos les funcionó.Explicó que los virus son pequeños microorganismos que se introducen a la célula para reproducirse y causar la enfermedad por lo que la sustancia debería de actuar a nivel intracelular y no por encima.Por eso reiteró que se debe de usar los que está probado médicamente y que aun así con el paso del tiempo son sustituidas por nuevos fármacos.Cabe señalar que hasta el momento sólo en la región Laguna se ha intentado utilizar este tratamiento donde se promueve y se busca sea usado por la población bajo la firma de una hoja de consentimiento.