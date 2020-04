Estos son los tipos de gastritis

Escuchar Nota

México.- La gastritis es la inflamación del revestimiento interior del estómago, la inflamación puede ser causada por muchos factores entre los cuales se incluyen; infecciones, lesiones, algunos fármacos, trastornos del sistema inmunitario, entre otros.



El revestimiento del estómago es poco resistente en las personas que tienen gastritis, debido a que este se irrita e inflama. La causa más frecuente asociada a este padecimiento es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, de acuerdo con un artículo publicado en la Revista de Gastroenterología de México.



De acuerdo con el Manual de Merck de Información Médica General, existen distintos tipos de gastritis, los cuales son:



Gastritis aguda: es una forma de gastritis erosiva y es causada por una enfermedad o una lesión repentina, dicha lesión puede no localizarse en el estómago, por ejemplo, puede ser por las quemaduras extensas de la piel y las lesiones que producen hemorragias graves.



Esto se debe a la disminución del flujo sanguíneo hacía el estómago o con un deterioro en la capacidad de las paredes gástricas para protegerse y renovarse a sí misma.



Gastritis causada por radioterapia: puede producirse cuando se ha irradiado la parte inferior izquierda del tórax o la parte superior del abdomen, lo cual puede irritar el revestimiento del estómago.



Gastritis postgastrectomía: aparece en personas que han sufrido una extirpación quirúrgica de parte del estómago generando inflamación y esta ocurre donde el tejido se ha suturado, lo cual deteriora el flujo de sangre que irriga el revestimiento del estómago y lo expone a una gran cantidad de bilis.



Gastritis atrófica: este tipo de gastritis produce un adelgazamiento importante del revestimiento estomacal y la pérdida de muchas o todas las células productoras de ácido y enzimas.



Este trastorno también puede ocurrir cuando algunos anticuerpos atacan el revestimiento estomacal, por la infección de una bacteria o por la extirpación de una parte del estómago.



Gastritis eosinofílica: puede producirse por una reacción alérgica a una infestación con ciertos parásitos, en otros casos, la causa es desconocida. En este tipo de gastritis, algunos tipos de glóbulos blancos se acumulan en la pared gástrica.



Gastritis linfocítica: se acumulan linfocitos u otro tipo de glóbulos blancos en las paredes del estómago y otros órganos, está acumulación de linfocitos ocurre también en la enfermedad celíaca.



La gastritis por lo general no causa síntomas, y cuando existen, varían dependiendo de la causa y pueden incluir: dolor o malestar, náuseas, vómitos, problemas que con frecuencia son simplemente referidos como indigestión, entre otros.



El médico sospecha de la existencia de una gastritis cuando una persona tiene dolor o malestar en la parte alta del abdomen o náuseas, generalmente no se requieren pruebas, sin embargo, también se puede realizar un examen de estómago usando un endoscopio.



El tratamiento independientemente de la causa de la gastritis, se basa en fármacos que reducen o neutralizan la producción de ácido gástrico, pero algunos antiácidos son recomendados para tomar varias dosis al día y pueden causar diarrea o estreñimiento.