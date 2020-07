Estos son los trabajos más solicitados con home office desde que llegó el coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, propició que las personas aumenten su deseo por un empleo con mayor flexibilidad para trabajar desde casa, esto con la finalidad de evitar el transporte público, el exponerse a aglomeraciones, así como la posibilidad de proteger a sus familias.



Tras un análisis de datos del 1 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2020, LinkedIn, la red de profesionales, reveló que en México las solicitudes para puestos laborales con oferta de home office o trabajo en casa han aumentado 287 por ciento; en tanto, las vistas de trabajos remotos hoy son 3.72 veces mayores lo que muestra el impacto de la pandemia en las actividades productivas.



Desde marzo se ha descubierto que en el mundo las búsquedas laborales que involucran trabajo remoto han aumentado en 60 por ciento; además, las ofertas de trabajo en la plataforma que ofrecen empleo no presencial son 2.89 veces más altas, lo que representa un aumento del 189 por ciento desde marzo.



Es por esto que algunas empresas han comenzado a replantear el horario laboral tradicional como resultado de la pandemia y de la nueva oferta de posiciones que hay en el mercado laboral. Aquí te presentamos los empleos más solicitadas con trabajo remoto:



1. Director de ventas

2. Contador

3. Gerente de proyecto

4. Analista de datos

5. Reclutador de tecnología de la información

6. Gerente de Recursos Humanos

7. Analista de internet

8. Desarrollador Dotnet

9. Especialista en marketing

10. Representante de atención al cliente

11. Especialista en mejora continua

12. Arquitecto de soluciones

13. Director de reclutamiento

14. Ingeniero senior de programación

“Los colaboradores han demostrado ser igual de productivos cuando trabajan desde casa. Si bien es poco probable que esto suponga el final de la oficina por completo, no tengo dudas de que la noción de trabajo verdaderamente flexible está aquí para quedarse.", comentó Ramiro Luz, Head of Talent Solutions de LinkedIn en Hispanoamérica.



Los desafíos ahora son la implementación del trabajo remoto tanto del lado de colaboradores, con la organización de su propio tiempo, así



Con información de Milenio.