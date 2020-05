Estos son todos los estrenos de mayo 2020 en Netflix

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La mayoría de las personas iniciaron mayo confinados en casa por la pandemia de covid-19. Durante este periodo, los amantes de las películas y series se han puesto al corriente con los contenidos en streaming, así que si ya no sabes que ver, no te preocupes porque ahora tendrás una nueva lista de títulos con los estrenos que llegan a Netflix, un amplio catálogo de filmes y programas para este mes que no querrás perderte.



Para los seguidores de las series, llega Hollywood de Ryan Murphy, creador de American Horror Story; la trama se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y se centra en un grupo de jóvenes que buscan triunfar en la industria del cine. Si prefieres las historias de amor, entonces no puedes perderte Dulces magnolias, inspirada en la obra homónima de Sherryl Woods.



Ahora bien, si lo tuyo son las películas no puedes perderte La corazonada, drama en el que un detective y una policía novata unen fuerzas para descubrir el asesinato de una joven de 19 años. Para quienes son fanáticos de los superhéroes, llega Batman inicia y Batman: El caballero de la noche asciende, entre otros títulos.



Aquí te dejamos la lista completa de películas y series que se estrenan este mes de mayo 2020 en Netflix.



Series en Netflix - mayo 2020

-Casi feliz- 1 de mayo

-Hollywood- 1 de mayo

-Muertos para mí (temporada 2)- 8 de mayo

-Valeria- 8 de mayo The Eddy- 8 de mayo

-Outlander (temporada 4)- 11 de mayo

-Gotham (temporada cinco)- 13 de mayo

-White Lines- 15 de mayo Rosario Tijeras (tercera temporada)- 15 de mayo

-Dulces magnolias- 19 de mayo

-Control Z- 22 de mayo Dinastía (tercera temporada)- 23 de mayo

-Billions (temporada cinco)- nuevo episodio cada lunes



Películas en Netflix - mayo 2020

-Batman vs Superman: El origen de la justicia-1 de mayo

-Batman inicia- 1 de mayo

-Batman: El caballero de la noche asciende- 1 de mayo

-Una noche para sobrevivir- 1 de mayo

-Amigos con dinero- 1 de mayo Si supieras- 1 de mayo

-Kong: La isla calavera- 1 de mayo

-La isla siniestra- 1 de mayo

-Todo el día y una noche- 1 de mayo

-Space Jam- 5 de mayo

-Sí, mi amor- 6 de mayo

-La otra Missy- 13 de mayo

-Te quiero, imbécil- 15 de mayo

-Dos tórtolos- 22 de mayo

-Ya no estoy aquí- 27 de mayo

-La corazonada- 28 de mayo

-Hulk (fecha por anunciar)

-Deseo de matar (fecha por anunciar)

-Misión seguridad máxima (fecha por anunciar)

-Enemigos públicos (fecha por anunciar)

-Annabelle (fecha por anunciar) Pelea de maestros (fecha por anunciar)

-Bean: El nombre del desastre (fecha por anunciar)

-Un golpe con estilo (fecha por anunciar)



Documentales y especiales - mayo 2020

-Cracked up: La historia de Darrell Hammond- 1 de mayo

-Jerry Seinfeld: 23 hours to kill- 1 de mayo

-Buen viaje: Aventuras psicodélicas- 11 de mayo

-Juicios mediáticos- 11 de mayo

-Naturaleza humana- 15 de mayo

-Hannah Gadsby: Douglas- 26 de mayo

-Ben Platt en vivo desde Radio City Music Hall (fecha por anunciar)



Niños y familia

-Tut Tut Cory Bólidos: El baile de Chrissy- 1 de mayo

-Chico Bon Bon: Un mono con herramientas- 8 de mayo

-She-ra y las princesas del poder (temporada cinco)- 15 de mayo

-Tortugas Ninja (fecha por anunciar) Stuart Little, un ratón en la familia (fecha por anunciar)









Información por Milenio