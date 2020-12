‘Estoy abierto a opciones’: Miguel Herrera tras su sorpresiva salida de América

Escuchar Nota

está tranquilo, el lunes fue un día duro, no se esperaba quedar fuera del, algo que no le pareció, pero aceptó. Con el correr de las horas, lo ha asimilado, sobre todo, no se estanca en ello. Avisa queEn entrevista con Milenio-La Afición , "el Piojo" habla de lo que viene por delante, asegura que regresará por más éxito deportivo en el equipo que le quiera. Y, también, dice que se va sin rencores de América, porque pasó buenos momentos ahí.Lo estoy, el lunes me cayó de sorpresa, no lo esperaba, sí me causó molestia, tristeza, pero después de que ya se dio, tienes que entender que así es el futbol, que no es justo, es futbol y a veces hay cosas buenas y malas; hoy me tocó una mala, pero ya pensando en lo que sigue. Al América le tengo agradecimiento total y cariño, pero a lo que sigue.Descansar, solo cuando la tumba me llame, mientras haya posibilidad y fuerzas hay que seguir trabajando, qué viene, no lo sé, que se me acerque un proyecto interesante, que compagine lo deportivo y lo económico para ambas partes y trabajar para adelante; si es en México, afuera o dónde sea, estoy dispuesto a dar el cien por ciento de mí.El proyecto tiene que ser ambicioso, porque mi idea es seguir peleando el éxito, la liguilla, campeonatos, pudiendo demostrar que se pueden pelear campeonatos más allá de estar o no en el América.No ha habido nada de contacto, los únicos que me han llamado fue para ofrecerme en el futbol de Arabia y de China, pero les dije que no es el momento de pensar en esos lugares. De Chile me han estado hablando que mi nombre está en la mesa de la Federación, pero no me han llamado. Estoy tranquilo, esperando el llamado de donde se dé y del equipo que me llame, me sentaré y lo platicaremos. Por ahí pueden decir que soy un técnico caro, pero me lo he ganado y si tengo que cobrar bien mi trabajo está ahí; a lo mejor para ellos puedo ser un técnico caro, o puede ser barato dependiendo los resultados que des.En la mañana recibí un mensaje y nos juntamos en una llamada Joaquín (Balcárcel), Santiago Baños y yo, y Joaquín es el que me informa, pero al final de cuentas quién tomó la decisión no importa, la tomaron y ya se dio. En ese momento comenté que no parecía justo, pero me guste o no tengo que aceptarla como es y darle vuelta a la página y bien agradecido la institución porque me dio muchos logros, me dio grandes cosas y crecimiento y ahora tengo que prepararme para el siguiente proyectoNo, no hubo comunicación, pero seguramente en algún momento me lo encontraré y le agradeceré infinitamente el apoyo que me ha dado y la posibilidad de haber dirigido a su equipo y el crecimiento que me dio.Totalmente, traicionar mi pasión, mis valores, mi identificación; no es cambiarme, es direccionarme mejor, como lo venía haciendo, porque lo que pasó el sábado fue un pretexto y lo usaron en el medio tiempo, no pasó nada, el que lo usen es porque se puede hacer leña del árbol caído.Sí, creo que los números están ahí, son muy claros, el promedio de puntos obtenidos en estos 10 torneos en todos fue arriba de 30 puntos, siempre calificando entre semifinales y final, solo uno en cuartos de final. Me tocó hacer bien las cosas y que los muchachos hicieran bien las cosas para ser el más ganador en la historia del América.No lo sé, creo que los números y el trabajo que se hizo serán para que, en un futuro, cuando el América necesite un técnico y si yo no tengo trabajo, seguramente mi nombre estará en esa mesa, pero no estoy pensando en trabajar para el día de mañana regresar al América; voy a trabajar para quedarme en un proyecto en el que vaya quedarme el mayor tiempo posible y demostrar que estoy listo para dar resultados donde me pare. Mi idea es, cuando vaya a un proyecto, quedarme mucho tiempo ahí.