‘Estoy cumpliendo mi trabajo como procurador’: Sheffield a Interjet

La alerta que la PROFECO emitió para que los consumidores no compren boletos a la aerolínea Interjet no es una campaña en su contra y se deriva de los incumplimientos que vienen arrastrando con cientos de consumidores a lo largo de tres años, afirmó Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).En entrevista con David Páramo en Imagen Multicast, el funcionario explicó que la acción colectiva de PROFECO en contra de Interjet se presentó en los tribunales en el año 2018, es decir, hace casi tres años, tiempo en el que los consumidores no han encontrado una respuesta por parte de la aerolínea, que aclaró, “sigue vendiendo rutas que no vuelan y no van a volar”.Precisó que la alerta es una figura legal que está contemplada en la Ley Federal de Protección al Consumidor y PROFECO la está ejerciendo, por primera vez en el tema de la aviación privada, pero dijo, “esos señores han dado cauce y pie a ello, y por eso con sustento en la ley lo estamos haciendo”.Ricardo Sheffield reiteró su llamado a los consumidores afectados por Interjet a que se sumen a la acción colectiva, a través de Internet en http://www.profeco.gob.mx , mientras que los que no han comprado, les advirtió, están corriendo un alto riesgo de que no les cumplan.Con información de Excélsior