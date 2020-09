‘Estoy en un evento con unos amigos’: Karla fue a un bar y desapareció después de una balacera

Escuchar Nota

A pesar de la pandemia, un bar operaba con normalidad en Azcapotzalco, CDMX.



El viernes pasado hubo una balacera en el lugar y desde entonces no se sabe nada de Karla.



Su familia la busca. pic.twitter.com/8JLPSWLUPG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 4, 2020

“Encuentro a la chica con la que asistió al lugar; le pregunto que si sabe dónde está mi hermana, porque no había llegado a casa desde el viernes. me dice que aproximadamente a las 00:30 horas del sábado hubo una balacera dentro del bar, ella estaba con mi hermana, en ese momento todos corren para donde sea, y en ese momento pierde visibilidad de ella”, explica Itzel, familiar de Karla a la reportera de Ruido En La Red, Aline López, en entrevista telefónica.



“Estoy en un evento con unos amigos”, fue el último mensaje que recibió la familia de Karla Elena Ramírez Murrieta, el 28 de agosto, antes de desaparecer.Con música de fondo, mediante un mensaje de voz en WhatsApp,Fue todo lo que se supo de ella. A ocho días de su desaparición, no hay rastros de su paradero.Tras la nota de voz, y la ubicación que mandó la joven, se constató que se trataba del, localizado en el número 220 de la avenida Tezozómoc, en la Alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.Aquel viernes 28 de agosto, se realizó el evento conocido como “La Reapertura”, mismo al que acudió Karla.Sin embargo, pasaron las horas y la chica no llegaba a su domicilio ni se había reportado. Entonces comenzaron a buscarla, aunque sin éxito. Por esa razón, contactaron a una amiga, con quien Karla acudió a ese bar.“Me comenta que en ese momento, ella sale del lugar, va hacia el estacionamiento junto con las otras personas con las que iba mi hermana, llegan al vehículo y mi hermana no llega. Me comenta que pasa por la entrada del bar y se percatan de que hay un hombre y una mujer tirados afuera. Uno de ellos se parece a mi hermana, se dan la vuelta para retornarse a verificar, y cuando regresan a la entrada, ya no estaban los cuerpos que estaban tirados”, relata.La tarde de ayer, familiares de Karla se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México con la intención de ser atendidos por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no obtuvieron respuesta.“Ella no nos pudo atender, pero seguimos en la búsqueda, que nos atiendan, que esto acabe y nos la puedan regresar.Hasta el momento, se desconoce por qué el bar seguía operando con normalidad, a pesar de la pandemia. Así como tampoco se sabe nada de los cuerpos que presuntamente estaban tirados afuera del establecimiento tras la balacera.La familia de Karla se pregunta por qué la Alcaldía no tiene reportes de ninguna balacera registrada durante las primeras horas del sábado 29 de agosto en ese bar.“Es una gran impotencia el no saber cómo está ella, en qué condiciones está. Solamente les pido que me ayuden, por favor, a encontrarla.“A mí no me interesa por qué sucedieron los hechos, a mí no me importa eso. Simplemente quiero encontrarla, que me la regresen.