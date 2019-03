‘Estoy hasta la madre’, dice diputada del PES

Yo también estoy hasta la madre

Les comparto mi discurso de hoy x el día d la mujer, mismo q escribí desde el corazón e inspirado en todas aquellas veces que he sido juzgada por personas que ni siquiera me conocen, hablé por todas nosotras quienes estamos hartas de estereotipos. pic.twitter.com/Z2irBkDf8J — Nay Salvatori (@Naysalvatori) 7 de marzo de 2019

La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, subió a la tribuna con su bebé en brazos para acusar las críticas que de manera constante sufren las mujeres que son madres y paralelamente ejercen su profesión.“Yo también estoy hasta la madre. De ser llamada mala madre por ejercer mi profesión. Estoy hasta la madre de subir una foto en redes sociales y que me tundan con insultos, porque soy feliz con mi cuerpo”, dijo.A su lado, se encontraba también la diputada Érika Vanesa del Castillo, de Morena, también con su bebé en brazos, y juntas reiteraron los retos que tienen una mujer que decide ser profesionista y además convertirse en madres.La diputada del PES siguió acusado: “Estoy hasta la madre de vestir entallado y que piensen que lo que quiero es sexo. Estoy hasta la madre de que me digan que he estado con muchos hombres, como si ellos llevaran mi conteo. Estoy hasta la madre de que seamos estereotipos”.La legisladora Salvatori Bojalil, oriunda de Puebla, lamentó que el progreso en materia de derechos de las mujeres haya sido lento en las zonas donde se encuentran más marginadas, y que aún en las leyes de las naciones más avanzadas persistan huecos en dicha materia.Al concluir su intervención, afirmó: “No estamos solas, nos tenemos las unas a las otras. Yo también estoy hasta la madre, y juntas vamos a hacer historia. ¡Me canso ganso!”.