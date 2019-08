Estoy listo para la venganza de AMLO, dice ‘El Jefe Diego’

“Estoy preparado para pagar, el precio que tenga que pagar, por seguir siendo el mismo, es decir, un hombre que enfrenta la adversidad”, afirmóEl ex candidato a la presidencia de México dijo en una entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez para MVS Noticias , que corre riesgos por su comportamiento frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante, asegura que “está preparado para pagar el precio por seguir siendo el mismo: un hombre que enfrenta la adversidad”.Fernández de Cevallos mencionó que no se esconderá, que enfrentará todas las acusaciones y que no se llamará a perseguido político. “No tengo mayores riesgos de nada que perder, este gobierno a mí no me quita nada que no me quite la muerte” indicó.Para poder servir a este país, apuntó, tienes que decir las cosas por su nombre, que lafue un quebranto multimillonario, que no se trata por sí mismo, en cuanto al fondo, una persecución política. Aunque dijo que no está pensando que vaya a ser llamado pronto, comentó que está dispuesto a recibir de la vida lo que venga.Agregó, al respecto: “Sé que corro riesgos por mi comportamiento frente al Presidente de la República, pero les digo que estoy dispuesto a lo que venga. Estoy preparado para pagar el precio por seguir siendo el mismo: un hombre que enfrenta la adversidad”.