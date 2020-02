Estoy muy contento por detención de Emilio Lozoya: Santiago Nieto

Escuchar Nota

"Estoy muy contento porque parece que detuvieron a Lozoya", afirmó en el Senado.

"83 millones en un caso similar al de la Estafa Maestra para una universidad pública y estamos revisando otros casos para ver cuál fue el monto total", añadió.

#Nacional: La FGR señala al exdirector de Pemex como autor material de lavado de dinero en mega sobornos con la constructora Odebrecht.https://t.co/uJ0I7K9djO — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 12, 2020

"Confío en el trabajo de la fiscalía general y creo que debemos seguir confiando en las instituciones", mencionó.



"Felicito al Dr. Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión liberada en contra de Emilio Lozoya. Acciones para cumplir el objetivo del presidente @lopezobrador de cero tolerancia la corrupción y a la impunidad", escribió.

Felicito al Dr. Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya. Acciones para cumplir el objetivo del Presidente @lopezobrador_ de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 12, 2020

El titular de la(UIF),, se dijo "muy contento" por la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en España.Al asistir a un foro de outsourcing organizado por el senador, se mostró contento no sólo por asistir a la Cámara Alta, sino también por la detención del ex director de Pemex.Destacó que la Fiscalía General de la República () confirmó la detención, "es un caso muy importante para efecto de ir".Indicó queque obtuvo las órdenes de aprehensión, "hay que reconocer mucho el trabajo del fiscal y es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los casos de corrupción".Aseveró que, por lo que habrá que esperar la determinación del Poder Judicial, pues "nosotros seguimos investigando un caso de (astillero) España donde hay pérdidas por 50 millones de euros".Comentó que no se sabe cuándo podría ser la extradición, "lo más importante es que se mantiene la posición del presidente de cero tolerancia a la impunidad".Además, felicitó al fiscal general,, por la captura del ex director de Pemex.