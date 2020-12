‘Estoy para servir a los ciudadanos’; policía que ayudó a saltillense en situación de calle

Escuchar Nota

“Estaba aquí en mi punto dando vialidad, porque hay mucho tráfico, pasa la persona en patineta, como estaba en ese punto le marqué el alto para ayudarle a pasar y le vi sus zapatos rotos, traía las uñas de fuera, le dije que me dejara ayudarlo, quería comprarle unos aquí en la zapatería De Marcos, pero no se dejó, yo se los quería dar un poquito más bonitos”.

“Dice ‘sí, pero deme también los otros porque mi mamá no tiene zapatos, y pues se los di”.

, una persona discapacitada que se desplaza en una patineta por las calles de Saltillo, recibió su. Un ángel vestido de policía se atravesó en el destino de Arturo y reemplazó sus destrozados zapatos por un par de calzado nuevo., oficial de la Policía Municipal, es el ángel que se atravesó en el camino del joven, en el cruce deArturo rechazó el ofrecimiento de la oficial de la Policía Municipal María Esther Ledezma de la Rosa, dey siguió desplazándose en su patineta una calle más, tramo en el que fue escoltado por la agente, que no cesó en su intención por ayudarlo.“Difícilmente lo convencí, por ahí está otraDijo ‘no, no voy a entrar, ando muy sucio, huelo feo’. No lo pude hacer que bajara de la patineta”.Así, otras personas cuidaron del joven para evitar que se alejara, mientras María Esther,, de 20, 18 y 13 años, hablaba con el personal para que lo atendieran afuera.“Le pregunto a él su número, de qué color, qué marca, pero él dice ‘no, no me vayas a comprar unos toscos, gruesos, quiero unos delgaditos, bajitos, porque me duelen mis pies, a veces me salen ampollas’. Le sacamos varios modelos, varios colores, ninguno le gustó, de marca y todo y no, le sacamos unos muy suavecitos al final, de suela delgadita como él decía”.Al pagar, se dio cuenta de que estaban al dos por uno, por lo que le dijo a Arturo que le daría los de color negro.Antes de comprar los zapatos, el joven le decía que no los quería, que mejor le comprara comida porque su madre estaba sin comer.“Le dije, ‘te vamos a comprar los zapatos y aparte te voy a llevar al pollo a comprar’. Se llevó su pollo, un abrazo porque también pedía abrazos”.María Esther, quien acaba de graduarse comoy se prepara para estudiar la maestría, lleva cuatro años dentro de laexpresó sentirse satisfecha por lo realizado.“A mí me nace, desde toda mi vida me gusta apoyar a las personas que lo necesitan sin recibir nada a cambio. Hay una frase muy específica de mi vida, que es: No doy porque tenga mucho, doy porque sé lo que es no tener nada. De parte del trabajo digo: Estoy para servir, no para servirme del ciudadano… eso es lo que me nace, esto viene desde el fondo del corazón”.La oficial de Tránsito señaló que hace falta más empatía, más humanismo y más sensibilidad para ver y reconocer la necesidad de los más desprotegidos.