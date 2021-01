‘Estoy vacunado, soy del IMSS’: Joven se niega a usar cubrebocas y policías lo someten

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pese a que la Secretaría de Salud, así como otras autoridades federales han insistido a la población en que use correctamente cubrebocas para evitar contagios de COVID-19, hay personas que todavía se niegan a utilizarlo, como es el caso de dos usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro.



En redes sociales circularon videos en los que se observa a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pedir a una pareja descender de un vagón del tren de la Línea 12 por no usar cubrebocas.



Sin embargo, la pareja se negó, incluso el hombre se excusó diciendo que no lo utiliza porque ya recibió la vacuna contra la COVID-19 por ser trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Mira, para que ustedes sepan, estoy vacunado. Soy del IMSS y trabajo en el IMSS”, dijo el sujeto a los uniformados.







En un segundo video, se ve a los cuatro policías intentar esposar al hombre, pero éste se resiste y se abraza del pasamanos para evitar que lo bajen del vagón.



“Se me van a aventar todos, está bien, pero les hacen falta más”, dice.







En la tercera grabación se ve al hombre sometido por los uniformados afuera del vagón, mientras que su acompañante discute con uno de los policías. La mujer que graba el video comenta que la pareja venía alcoholizada.



IMSS desmiente que el joven sea parte de su personal



Luego de que los videos se hicieron virales, el IMSS emitió un comunicado, en el que desmintió que el hombre formara parte de su personal.



“El Seguro Social no reconoce el dicho de las dos personas que al discutir con elementos de la policía del Metro de la Ciudad de México dicen ser trabajadores de esta institución”, se lee en el documento.









Con información de SinEmbargo