‘Estoy vivo’: Zion descarta tener coronavirus y tampoco sufrió derrame cerebral

“Como diría ‘Moncho’: ‘¡Estoy vivo!'”, arrancó diciendo Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre del artista, en referencia al personaje de la televisión puertorriqueña que realizaba actos peligrosos.

Durante el viaje “me empecé a sentir muy mal”, a tal nivel de que “no podía respirar y se complicó la cosa”.

“Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, por lo que me aislaron y me hicieron un montón de preguntas”, detalló.



“No les miento, al principio estaba asustado, pues pensaba que pudo haber sido por estar viajando las pasadas dos semanas y de estar en lugares altos y bajos”, admitió.

“Es un ‘show’ superlindo. Trabajando por 20 años con una trayectoria muy linda. Hemos hecho música con el corazón. Sumamente agradecido por todos estos años que nos han dejado ser parte de sus vidas”, afirmó



“Esta gira es lo que plasma eso, la Zeta y la Ele (letras de sus nombres): la unión que hay entre nosotros, ese compañerismo y es hora e que ustedes disfruten de un show de altura y de calidad de parte de nosotros”, abundó el artista sobre la gira, que la llevarán también al Cono Sur, Europa y República Dominicana.

“Los quiero mucho, los amo. Voy a seguir siendo el negrito sabrosón que siempre he sido. A todos mis colegas, a cualquier persona que lo haya ofendido por cualquier cosa y por lo que viví anoche, nervioso por mi salud”, dijo.



“De pronto pensaba que iba a estar grave y no iba a estar para mi familia y los míos, aprendamos a valorar lo que somos y lo que hacemos”, puntualizó.





