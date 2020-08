Estrategia Argentina: que México desplace a Brasil en el cono sur

Escuchar Nota

Uruguay.- Hace más de una semana, México y Argentina hicieron un anuncio que revolucionó a América Latina: presentaron ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el proyecto de la vacuna contra el COVID-19 en el que están trabajando junto con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.



Inmediatamente, algunos analistas lo interpretaron como parte de una estrategia para revivir la Celac, organismo que ha quedado fuera de los ámbitos de discusión de los temas más importantes de América Latina en los últimos años, ante discrepancias entre los gobiernos.



Pero el objetivo de Argentina, más que resucitar a la Celac, sería otro más amplio: darle legitimidad a México en el Cono Sur de América para que ocupe el vacío de liderazgo que dejó Brasil en varios organismos de integración, como es el caso del Mercado Común del Sur (Mercosur).



"En el caso de Brasil sabemos que se ha desentendido mucho del Mercosur, que (el presidente Jair) Bolsonaro ha tenido actitudes groseras con México, Argentina y Venezuela. Esta falta de liderazgo de Brasil la quieren llenar México y Argentina", dijo a Sputnik la doctora en Relaciones Internacionales mexicana María Cristina Rosas González.



González, quien además es profesora e investigadora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que Argentina tiene problemas con sus países vecinos, ya que está refugiando al expresidente Evo Morales (2006-2019), por lo que tiene "malas relaciones" con Bolivia, además de discrepancias con Perú y Colombia.



"Por tanto, el apoyo de México puede ser muy importante para Argentina, ya que significaría tener una presencia más matizada en el Cono Sur", agregó.







Historia de México



México históricamente no tuvo "legitimidad" en la región sudamericana, porque es visto como un "aliado natural" de EEUU, dijo González.



"Lo que más molesta en el Cono Sur es la alianza tradicional que tiene México con EEUU. No hay que ir muy lejos. En plena pandemia el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue a entrevistarse a Washington con (Donald) Trump hace un mes. Eso revela que México está más cerca de EEUU que el resto de países de América Latina", agregó.



Incluso se buscó integrar a los países latinoamericanos sin México. Fue lo que pasó con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) en 1960, cuyo desarrollo lo impulsó Brasil y no invitó al país norteamericano, explicó la especialista.



"De hecho, México se invitó solo. Luego desapareció la Alalc y en su lugar se creó la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) en 1980. Ahí México se logró colar. Siempre hubo un tire y afloje. Si se observa a nivel de relación entre América del Sur y México, el único país con el que tiene un tratado de libre comercio es con Uruguay", afirmó.





Con información de Sputnik