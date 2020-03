Estrategia de Jalisco contra Covid-19 funcionó, celebra gobernador

Escuchar Nota

“Con un enorme esfuerzo de todos los jaliscienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos 9 días veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue dos veces y media más rápido que en Jalisco. El estado de México que hace 9 días tenía la mitad de casos en Jalisco, hoy ya nos supera y su velocidad de contagios fue casi cuatro veces mayor que la nuestra”, expresó Enrique Alfaro.



“Tenemos que mandar un mensaje de voluntad para coordinarnos y sumar esfuerzos. Quiero expresar al Presidente de México que cuenta con Jalisco en esta nueva etapa, quiero pedir a los jaliscienses que respondamos al llamado que ha hecho el presidente de México para comenzar una nueva etapa de aislamiento social hasta el 19 de abril. Quiero expresarle el respaldo de nuestro gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. México contará siempre con Jalisco. Es el momento de la unidad nacional, una unidad construida a partir de tomarnos cada quien con seriedad lo que nos toca hacer. Cada quien tiene que hacer su parte. Vamos a dejar de lado las diferencias por el bien de todos. Estamos en una emergencia, México nos necesita, Jalisco está listo para hacer su parte”.



“Las medidas en el Estado de Jalisco sí funcionaron, mientras el crecimiento en México de casos confirmados del 20 al 29 de marzo ha sido del 389 por ciento, en Jalisco es de 193 por ciento, eso es menos de la mitad. Otro dato relevante es que a pesar del brote de casos importados que tenemos en Jalisco por el alto número de viajes internacionales, los casos comunitarios no se han disparado. Como ejemplo, el 66.27 por ciento siguen siendo casos importados en Jalisco, solo el 33.73 por ciento son comunitarios”, detalló el rector.



Las estrategias implementadas para enfrentar desde lo local la pandemia que azota a México y el mundo dentro del P, argumentaron tanto el, como la Universidad de Guadalajara, ya que disminuyó el ritmo del número de contagios a la mitad que en el resto del país y, comparado con otras entidades como la Ciudad de México o el Estado de México, la velocidad de contagio fue dos y cuatro veces menor respectivamente.Durante el mensaje difundido esta tarde en sus redes sociales, Alfaro Ramírez exhortó a los jaliscienses a responder al reciente llamado del Gobierno Federal para iniciar una nueva etapa de aislamiento social.Recordó que, tras la minimización del problema por parte de las autoridades federales, llevó a que Jalisco tomará sus particulares decisiones, adelantándose con acciones inmediatas desde el pasado 16 de marzo. “No lo hicimos en ánimo de confrontación, lo hicimos porque no teníamos otra opción, lo hicimos porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante las recomendaciones de nuestros científicos y especialistas que nos urgían a implementar las medidas implementadas por la OMS, lo hicimos pensando en la salud de los jaliscienses como la prioridad. El tiempo nos dio la razón”, dijo el gobernador.Puntualizó que el Gobierno de Jalisco respaldará a la Federación si el país entra en una emergencia sanitaria e insistió al presidente de la República a escuchar propuestas de gobernadores como tomar la decisión como la que se propuso desde Jalisco, que fue la de pedir que se cancelen los vuelos que provengan de lugares donde se han decretado cercos sanitarios, a su vez de aplicar las pruebas masivas como lo considera la Organización Mundial de la Salud (OMS) “pero eso no lo podemos hacer si la autoridad federal no permiten que entren las pruebas a nuestro país”.Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara (UDG), Ricardo Villanueva Lomelí, informó que las medidas de aislamiento determinadas en el modelo predictivo que realizaron y presentaron especialistas de la casa de estudios el pasado de 24 de marzo, el llamado que hizo el Gobernador Enrique Alfaro a quedarse en casa, así como las acciones implementadas por el Gobierno de Jalisco, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, permitieron contener los contagios comunitarios y evitar crecer en número de casos positivos como ocurrió en la Ciudad de México que registró más del doble de contagios que Jalisco.Anunció además un cálculo predictivo de lo que pasaría en la entidad en un período de hasta 120 días, en el caso que la población atienda el llamado de aislamiento o en el relajamiento de las medidas preventivas. Este cálculo incluye casos hipotéticos y resultados con base en el aislamiento o no del 20, 40 u 80 por ciento de la población.