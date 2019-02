Estrategia de Turismo sólo es parcial, acusa el CNET

La Estrategia Nacional de Turismo presentada el domingo pasado por la Secretaría de Turismo (Sectur) resulta una propuesta parcial que atiende temas sociales y de producto, pero deja fuera a la parte comercial en un momento clave en el que el sector está sufriendo afectaciones graves, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).“Es una propuesta parcial que atiende algunos temas, principalmente de producto y algunos sociales, pero está dejando fuera la parte comercial, la promoción; debemos partir de la realidad y la realidad es lo que ya está sucediendo en el mercado a raíz de una serie de problemas que se han ido presentando y que no se están atendiendo de una manera eficiente, señaló el directivo.Apuntó que la actividad turística tuvo crecimiento en los últimos siete años, pero en 2019 hubo decrecimiento. El aeropuerto de Cancún reportó una caída de 2 por ciento, principalmente por el tráfico aéreo de Estados Unidos hacia México, el cual disminuyó casi 9 por ciento. Sin embargo, dijo, esta caída se ha visto compensada con mercados que generan un menor ingreso que el mercado de Estados Unidos”.Añadió que hay algunos vuelos como el de Los Ángeles-Cancún que reportó en enero una caída de 25 por ciento, que es una caída histórica nunca antes vista.Azcárraga mencionó que la Estrategia Nacional de Turismo tiene aspectos positivos, como el tren turístico, fortalecer los destinos, crear algunos museos adicionales y enriquecer la oferta de producto turístico en el País.Sin embargo, dijo, no se mencionó a Fonatur, que tiene un papel fundamental para mantenimiento y el apoyo que requieren los destinos y el cual es crucial para que no pierdan calidad.Sostuvo que siempre es bueno hablar de cómo hacer programas sociales de bajo costo y cómo buscar que la gente de bajos recursos pueda viajar, pero esos son complementos.Lo que los empresarios esperan, dijo, es un verdadero conocimiento de dónde se encuentra el potencial turístico del país. “En mi opinión, tiene que haber una lista de dónde están las prioridades y esas prioridades tienen que enfocarse hacia los mercados naturales como los de Estados Unidos y Canadá. No se menciona nada de la promoción y la publicidad, que en este momento es crucial porque estamos viendo que mucho del negocio de Norteamérica que en años anteriores ha estado viniendo a México, ahora se está yendo a otros destinos de El Caribe como Jamaica, República Dominicana, Bahamas, Aruba o Puerto Rico”, lamentó Azcárraga.Insistió en que la estrategia no incluya saber con qué recursos se llevan a cabo las acciones de promoción, quiénes las van a hacer y cómo las van a hacer. “Los empresarios estamos afectados, dolidos, porque no se está mencionando nada de cómo se va a retomar el programa de promoción y publicidad para nuestro país”, dijo el empresario.Consideró que el futuro a corto y a mediano plazo se ve preocupante porque si todas las campañas publicitarias y de promoción están paradas en este momento y no se está dentro del mercado, “¿qué es lo que nos espera en los próximos meses una vez que termine la temporada alta, a la que sí se le hicieron campañas publicitarias en meses anteriores?; la época de baja demanda comienza a partir del fin de la Semana Santa, y no tiene ningún apoyo de promoción y publicidad institucional que haga que México esté en los mercados en un momento en el que por razones naturales tiene un decremento importante”.Azcárraga Andrade instó al gobierno trabajar de la mano de los empresarios en programas comerciales para poder tener un plan completo y no parcial.“Nosotros seguimos trabajando en nuestro plan, desgraciadamente hemos tenido que hacer una serie de estudios, de propuestas, que hablan de cómo afecta una caída en el turismo al resto de la economía, particularmente la afectación que genera al PIB nacional; hay que recordar que el turismo representa casi 9 por ciento del PIB nacional, y ya la caída que tenemos y lo que viene va a traer una disminución de la mitad de lo que es la balanza turística”, advirtió.Esta semana, Azcárraga tiene prevista una reunión con Alfonso Romo y con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en la que externará sus inquietudes con respecto a esta Estrategia Nacional de Turismo.“Iré acompañado de los economistas que me ayudan a hacer este estudio y espero que una vez terminada esta reunión podamos agendar un encuentro con el secretario de Hacienda, donde además de la caída en la actividad turística y la afectación a la economía, revela estimaciones de la afectación en la recaudación fiscal en el sector turístico del país.“Creemos que el gobierno nos está escuchado parcialmente y lo que más ruido me hace es que no hay una lista de las prioridades, arrancando de las más importantes como es resolver la problemática comercial de mercado que tiene el país en estos momentos, pero estamos todavía a tiempo de darle vuelta a este problema”, confió el empresario.