Estrella adulto mayor auto en una fachada

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un hombre de la tercera edad protagonizó la tarde de este martes un aparatoso accidente al quedarse sin frenos cuando transitaba en la Zona Centro y acabó dentro de un establecimiento, causando severos daños materiales.



El conductor señaló que al percatarse de la falla mecánica decidió salir de la calle Emilio Carranza en su cruce con la calle Juan Álvarez para evitar un accidente que provocara más daños o heridos y giró el volante hacia el lado derecho entrando al estacionamiento de una tienda de conveniencia, aunque la velocidad que tenía lo hizo subir la banqueta de la propiedad, hasta impactarse contra la fachada.







Los daños para el establecimiento fueron de consideración al quedar la estructura de la entrada completamente desprendida, con las puertas totalmente retorcidas por el impacto y algunos aparadores con mercancía que quedaron totalmente destruidos.



El Honda Accord causante del percance presentó mínimos daños en la parte delantera y se logró llegar a un acuerdo con los encargados del establecimiento para cubrir los daños causados en el lugar ante la falla mecánica.



Ante el accidente también arribaron elementos de Tránsito Municipal, para realizar la toma de conocimiento y al entrevistarse el oficial con el responsable, argumentó que le fallaron los frenos, así como no fue necesaria la presencia de paramédicos al no registrarse personas lesionadas.



Por su parte, los empleados se encontraban detrás del mostrador donde no hubo daños y afortunadamente no había clientes entrando a la tienda o saliendo de ella en el momento del impacto, siendo los dos jóvenes quienes de inmediato ayudaron al conductor responsable.