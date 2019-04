Estrella su auto en hospital porque le dijeron que debía esperar

Un hombre estrelló su auto en la recepción del aérea de urgencias en un hospital de Bilbao, España, luego de que acudiera con un familiar enfermo, pero el personal médico le indicó que tenía que esperar su turno para ser atendido.Situación que no bien tomada por el hombre de 30 años, que tras discutir con el personal de un hospital en Basurto, se dirigió a su automóvil y tras ponerlo en marcha, lo estrelló en la recepción de urgencias, para demostrar su enfado por que su familiar, de avanzada edad, no fue atendido de inmediato.En las redes sociales circulan imágenes del auto empotrado en el área de recepción.Las autoridades no reportan personas lesionadas.Pero no solo eso, sino también agredió al conductor de una ambulancia.Tras el arranque de ira del sujeto, el personal médico llamó a la policía, que procedió a detenerlo.El hombre es acusado de conducción temeraria y daños en bienes públicos.De acuerdo a la prensa local, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, cuando el sujeto, que no ha sido identificado llegó al área de urgencias con un familiar de avanzada edad, se desconoce el padecimiento, para que fuera atendido.Sin embargo, tras tomarle sus datos, en la recepción le informaron que el paciente debería esperar a ser atendido.Situación que desató el enojo del joven que terminó estrellando su auto y fue detenido por la policía.Los informes destacan que cuando llegaron los policías, el sujeto estaba aún muy agresivo y exaltado.