Estremece niña con mensaje de auxilio

La tarde de ayer un estremecedor mensaje alarmó a las autoridades.Una menor de edad solicitaba ayuda.“Auxilio mi papá me está golpeando, me amenaza, por favor alguien ayúdenme háblale a la policía. Me dijo que si me quiero ir de la casa que lo haga, que si me quiero matar él va a estar feliz”, es lo que se lee en el texto que fue entregado a una mujer que pasaba por la calle Martinica en la colonia El Olmo.Vecinos identificaron al padre como “Ricardo”, a quien calificaron de violento y con problemas de alcohol.