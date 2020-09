Estrena Me Caigo de Risa su sexta temporada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Emocionados y sonrientes, los integrantes de Me Caigo de Risa anunciaron la sexta temporada del programa que pese a la pandemia, llegará a los hogares mexicanos con risa y diversión, adaptados a la nueva normalidad dentro de los foros a partir del próximo 21 de septiembre a las 20:30 horas.



El productor Lalo Suárez dijo que serán 12 las dinámicas que se verán en cada programa, muchas que regresan y otras nuevas y adaptadas. Faisy, el conductor, no se salvó de participar en muchos de los juegos.



“Los juegos que más disfruto es ‘ahí va el agua’, ‘paso a pasito’, hay uno nuevo en el que me hicieron participar a fuerza, pero todos son muy divertidos, tener un proyecto donde haya más de 60 personas preocupadas y ocupadas de que nosotros tengamos herramientas para jugar es demasiado divertido”, compartió.



Lalo resaltó la química que han desarrollado los integrantes del formato, ya que ahora integran una especie de familia disfuncional adorable.







“Antes teníamos 18 dinámicas por programa, ahora estamos haciendo 12 porque hay relajo y todo lo que pasa durante la dinámica, que eso ha sido el nuevo ingrediente durante la temporada, como bien decíamos y por este nuevo ingrediente de cómo se llevan, eso es el ingrediente de esta

temporada”.



Otra sorpresa positiva fue que Mariana Echeverría está embarazada, y vivió una experiencia completamente diferente.



“Después de seis temporadas creo que ha sido de las más divertidas, creo que me he hecho pipí de la risa, la verdad es que cada vez la producción nos sorprenda más con juegos nuevos, el ingenio y la creatividad, ha sido impresionante, cada temporada evolucionamos más.



“Fue un reto estar embarazada en esta temporada y ya con mi familia es muy fácil tener esos chistes y esa complicidad, y si nosotros nos divertimos, creo que mi hijo va a salir muy feliz de todas las carcajadas que tuve aquí”.