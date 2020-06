Estrena Netflix Atleta A

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de mostrar la escandalosa historia del magnate Jeffrey Epstein en la miniserie Asquerosamente Rico ahora toca el turno de sacar a La Luz los crímenes de Larry Nassar, quien mientras fue el médico a cargo del equipo de gimnasia de Estados Unidos, cometió numerosos abusos sexuales en contra de niñas y jovencitas que practicaban este disciplina olímpica.



Es a través del documental Atleta A, que estrenó hoy Netflix, donde se muestran todos los detalles del caso y los desgarradores testimonios de las mujeres que soportaron meses de abuso por parte de quien debía cuidar de ellas.



En este largometraje se destaca a las valientes mujeres que hablaron después de sufrir abusos sexuales a manos de Nassar.



En el tráiler oficial –lanzado el pasado jueves– se describe el mundo de la gimnasia y la cultura de abuso en esta área del deporte a través de las palabras de los periodistas que ayudaron a descubrirlo y las gimnastas directamente afectadas.



Dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, el filme incluye entrevistas con las campeonas de gimnasia Maggie Nichols y Rachel Denhollander, entre otras, en el centro de los juicios de Nassar.



En 2018, el exmédico del equipo de gimnasia fue sentenciado a hasta 175 años de prisión por abusar sexualmente de mujeres y niñas por décadas durante su tiempo en la Universidad Estatal de Michigan y con USA Gymnastics.



Más de 150 mujeres y niñas acusaron a Nassar de agresión, incluidas las gimnastas Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney y Gabby Douglas. Nassar también se declaró culpable en noviembre de 2017 de varios cargos de conducta sexual criminal de primer grado.



Nassar aprovechó su posición dentro del equipo olímpico y su acceso a las chicas para aprovecharse de ellas y hacerles creer que todo era parte de un tratamiento para ayudarlas con su desempeño y a reducir los dolores del entrenamiento intenso al que se sometían para estar en forma para llegar a las olimpiadas.



El escándalo estalló en 2015, cuando el entrenador de Nichols presentó el primer informe del abuso sexual por parte de Nassar a los funcionarios de USA Gymnastics.







Después de eso, más de 300 mujeres compartieron sus propias experiencias con el médico, revelando que había abusado de ellas incluso sabiendo que sus entrenadores o sus padres se encontraban en la habitación de al lado.



Atleta A sigue la investigación de The Indianapolis Star sobre USA Gymnastics y detalla los eventos que ocurrieron después de que las sobrevivientes rompieron su silencio y denunciaron uno de los peores casos de abuso en la historia del deporte.



De acuerdo con las víctimas y el documental, muchos sabían o intuían lo que estaba pasando, pero decidieron callar para conseguir el éxito y evitar un escándalo que podría destruir a uno de los equipos olímpicos más exitosos de la historia de Estados Unidos.



Nichols se convirtió en Atleta A cuando decidió ser la primera gimnasta en hablar sobre los abusos. Nassar sabía que, si les decía a las atletas que todo era parte del tratamiento y lo hacía justo en las instalaciones en las que entrenaban, ellas no se atreverían a hablar o cuestionarlo.



Como muchas otras víctimas de abuso sexual, estas atletas fueron manipuladas y engañadas por un hombre que sabía qué decir y qué hacer para no ser descubierto.