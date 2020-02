Estrena Netflix Locke & Key; una historia de misterio y magia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Precedida de gran expectativa, llega a Netflix la esperada serie Locke & Key, la cual presenta a los tres hermanos Locke, quienes descubren que su hogar ancestral llamado Keyhouse está lleno de llaves mágicas que podrían darles pistas sobre la muerte en circunstancias misteriosas de su padre.



Quienes ya han tenido un atisbo de la trama, gracias al tráiler estrenado semanas atrás, recordarán que los hermanos exploran las diferentes llaves y a medida que descubren los poderes que poseen, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves.



De acuerdo con la sinopsis, la serie producida por Carlton Cuse y Meredith Averill, la historia “trata un misterio profundo que se ata a la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a una familia”.



La adaptación televisiva de los cómics más vendidos por Joe Hill y Gabriel Rodríguez para los cómics de IDW, Locke & Key, llegó hoy a Netflix.



La serie de ocho episodios la protagonizan Darby Stanchfield (Nina Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Bill Heck (Rendell Locke). Así como Laysla De Oliveira (Dodge), Thomas Mitchell Barnet (Sam Lesser), Griffin Gluck (Gabe) y Coby Bird (Rufus Whedon).



Cabe señalar que Locke & Key la estrena Netflix luego que las compañías Fox y Hulu decidieran dejar fuera de sus planes este proyecto, y para benéplacito de los fans de la obra gráfica en que está basada Stephen King manifestó sentirse satisfecho con la adaptación.



La serie es una adaptación de las novelas gráficas de Joe Hill (hijo de King), ilustradas por el artista chileno Gabriel Rodríguez para los cómics de IDW.



“Estoy muy emocionado de ver Locke & Key en Netflix, el 7 de febrero. Y muy orgulloso de Joe Hill. Así se hace, hijo”, tuiteó King el 29 de enero.



Los responsables de la producción son Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House) y al igual que en The Haunting..., Locke & Key explora temas como la pérdida de la inocencia, el complicado camino hacia la adultez y la superación de la muerte de un ser querido, todo ello permeado por un tono de terror y teniendo como ambiente una casa hechizada.



“Si te gusta la fantasía de Harry Potter, la dinámica familiar de Lost in Space y el ambiente espeluznante de The Haunting of Hill House, entonces este programa estará en tu camino”, advierte el sitio IGN.Es tan buena la expectativa que se tiene de esta adaptación que Cuse confirmó que ya se está escribiendo la segunda temporada.



“Estamos escribiendo la temporada 2, aunque no ha recibido luz verde. Creo que cuando lleguemos al final de la temporada, tendremos una mejor idea de cuánto más puede durar el programa. Quiero decir, es un final genial, pero de nuevo, el programa diverge de los cómics y se convierte en algo distinto. Queremos asegurarnos de que el final funcione para la serie de televisión”, advirtió Cuse.