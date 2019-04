Estrena su disco

El nuevo documental de Beyoncé en Netflix, titulado Homecoming: A film by Beyoncé, se estrenó ayer, junto con el disco en vivocon el mismo nombre.La cantante volvió a sorprender con el lanzamiento de este álbum al igual que lo hizo con Lemonade y Everything is Love.Homecoming: The Live Album cuenta con 40 canciones y está disponible en Tidal, el servicio de streaming de música de su esposo Jay-Z, al igual que el resto de plataformas.La lista de canciones incluye dos bonus tracks: su versión de Before I Let Go de Frankie Beverly y Maze, así como I Been On.El audiovisual narra el show de dos horas que realizó Beyoncé en Coachella 2018, en el cual la acompañaron Destiny’s Child, Jay-Z, su hermana Solange y una banda de músicos junto a sus bailarines.