Estrenan cancha y plaza en La Leona

Ramos Arizpe, Coah.- Después de varios años de ser olvidados por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, 107 familias de la comunidad La Leona resultaron favorecidas con la construcción de una plaza pública y una cancha de usos múltiples, todo con un valor de un millón 414 mil pesos.



El comisariado Eduardo Valdés, así como los propios habitantes, le reconocieron al alcalde José María Morales Padilla que los apoyos empezaron a llegar al ejido después del día primero de enero 1999, cuando tomó posesión.



“Los productos alimenticios del programa El Mandadón, las tarjetas de apoyo La Más Chida y La Más Chida Plus, y luminarias, es lo que ha recibido La Leona desde que Chema Morales es alcalde”, dijo, María Magdalena Cortés.



Morales Padilla dijo que en Ramos Arizpe no hay habitantes de primera ni de segunda, todos son tratados de la misma manera y merecen obras de primer nivel.



“La construcción de este complejo deportivo y de esparcimiento demuestra que no hay distinciones para quienes viven en la zona rural o en el área urbana. Por eso les pido que la cuiden, porque esta obra fortalecerá las destrezas y las habilidades de los niños y jóvenes de la comunidad”, expuso.



A la plaza le fue colocado concreto estampado y para recibir pasto sintético, también un módulo de juegos infantiles, botes de basura, bancas metálicas, luminarias; fue construido un quiosco, un poliducto y fueron plantados árboles.



En tanto, que la cancha de usos múltiples recibió una plancha de concreto y hubo un mejoramiento de terreno y una alimentación a tablero; se utilizó pintura estirenada y se colocó un transformador, arbotantes y dos porterías.



Acompañaron al Alcalde durante la inauguración de dicho complejo, el director de Desarrollo Rural, Humberto García Zertuche y el titular del área de Servicios Primarios, César Flores.