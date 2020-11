Estrenan Madama Butterfly en FIL Guadalajara en su forma virtual

Escuchar Nota

Guadalajara.- Mientras en el fondo se dibujaban flores de cerezo, populares en relación a la imagen de Japón, las voces de la soprano Lorena Flores, en el papel de Cio-Cio San y el tenor César Delgado en el papel de B.F. Pinkerton fueron presentadas por primera vez en la pantalla de la FIL virtual.



Así, a las 9 de la noche de la primera jornada de la Feria fue estrenada Madama Butterfly.



La obra dirigida por Luis Aguilar, El Mosco, fue una reposición de la obra más famosa de Giacomo Puccini, la primera ópera producida por el Conjunto Santander de Artes Escénicas.



La modernidad del escenario fue un contraste de sombras a través de un panel y máscaras incluso que hicieron fácil la sana distancia necesaria cuando se grabó la puesta en escena.







La trágica historia de amor se llevó a cabo en una paleta de colores no tan relacionada a la ópera clásica, sino a una versión más modernista, no por eso sin una calidad vocal que destacó a los cantantes, dos de las dos voces más reconocidas en la escena del belcanto en Jalisco.



Las grabaciones tuvieron una visión 360º del escenario, no imitando un video con una mirada estrictamente cinematográfica, sino dejando de manifiesto los detalles de la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander así como las entradas y salidas de los actores y cantantes en la escena, así como la mano del director de la Orquesta en vivo y la bailarina de butoh, Guyphytsy Aldalai que con expresiones exacerbadas encarnaba los verdaderos sentimientos de la protagonista en un pedestal en la parte más alta del escenario.



La obra fue transmitida por Facebook Live y Canal 44 en alta calidad dependiendo de la banda ancha de los usuarios. Duró alrededor de dos horas.