Estrenan Orígenes Secretos en Netflix

Madrid, España.- La fascinación de David Galán Galindo por los cómics de superhéroes está en el origen de su primera novela, Orígenes Secretos, que ahora convirtió en su ópera prima como director con un reparto encabezado por Javier Rey, Brays Efe y Verónica Echegui, y que se estrenará directamente en Netflix la madrugada de este viernes.



“Nos fascinan los superhéroes americanos, vamos en masa al cine a verlos, pero con los españoles parece que solo los vemos desde la parodia; yo quería reflexionar sobre por qué esto es así, por qué tenemos problemas en creer que alguien haga el bien porque sí”, dice el escritor y cineasta.







En su indagación, Galán Galindo elige un género que suele tener buena acogida entre el público como es el thriller y convierte a Rey en un detective serio y taciturno que no tiene más remedio que aliarse con un friki y dueño de una tienda de cómics (Efe) para investigar su primer caso en su nuevo destino en Madrid.



Se trata de un asesino en serie que está sembrando el caos en la ciudad y cuyos crímenes imitan las primeras apariciones en cómic de los superhéroes más conocidos. La mezcla de géneros, que incluye guiños a la “buddy movie”, es una de las claves de esta película.



“Es un thriller, pero por momentos huele a otras cosas, es la gran virtud de la película, su originalidad”, subraya Rey, “cuando David nos lo planteó decidimos ir con todas las consecuencias hasta el final y que pase lo que tenga que pasar”.



El protagonista de Fariña o Velvet se considera lector de cómics, pero dice que rodeado en este proyecto de dos “enciclopedias” como Galán Galindo y Efe, se ha limitado a escuchar y aprender.



Los preferidos de Efe siempre fueron los mutantes de la Patrulla X.



“Tenían habilidades especiales que estaban mal vistas por los demás, pero no odiaban a la humanidad sino que usaban esas habilidades para hacer la vida mejor a los otros, me parece un mensaje precioso, que cuando la vida te trata mal por algo especial que tienes, debes cultivarlo y usarlo para hacer el bien”, sostiene el actor.



Antonio Resines, Ernesto Alterio y Leonardo Sbaraglia también participan en el reparto de esta película, que inicialmente iba a estrenarse en cines, pero la crisis del coronavirus forzó un cambio de planes.



Echegui interpreta a la jefa de homicidios, una mujer que ha llegado ahí “por méritos propios” sin ocultar su afición al manga y al cosplay.



“La imagen que suele haber en los cómics de la mujer son cuerpos perfectos, cinturas de avispa y pechos prominentes, pero esta película va por otro lado, mi personaje (Norma) es una mujer cañera, con carácter, que sabe llevar a un grupo de hombres y es la jefa de homicidios más joven de Madrid”, señala la actriz.



“Norma es la que soluciona siempre la papeleta, si la eliminas de la ecuación no hay película”, añade el director, que dice haberse inspirado para este personaje en Jodie Foster en El Silencio de los Inocentes.



En cuanto a la pregunta inicial, acerca de porqué en España no se toma en serio el género de los superhéroes, la conclusión de Galán Galindo es que "somos muy cínicos".



“Está en nuestro carácter pensar mal de los demás, nos creemos más fácilmente que el vecino ha matado a siete personas a que se dedique a vigilar el crimen; el mal por el mal nos lo creemos, pero el bien por el bien, no”, apunta.



“Tiene que ver con nuestro carácter y la picaresca, premiamos a una persona lista que no sigue las normas, pero un héroe con un sentido férreo de la justicia no nos parece muy atrayente”, concluye.