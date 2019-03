Estrenan pasto sintético

Con la participación de más de 20 equipos de futbol Soccer de la región Cinco Manantiales, Nava y Piedras Negras, la Administración Municipal 2019-2021 que dirige el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, puso en marcha la liga de futbol categoría libre a través de la dirección de Fomento Deportivo, en las canchas de pasto sintético ubicadas en la Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”.“Arrancó la liga de futbol 7 categoría libre en las canchas de pasto sintético de nuestro municipio con la participación de más de 20 equipos, no solo el equipo de la administración sino también de los Cinco Manantiales y Piedras Negras, me siento muy contento, la idea de generar infraestructura deportiva para que el espacio cobre vida, de nada sirve tener un espacio que no se utiliza”, declaró el alcalde.Velázquez Vázquez dijo que al arrancar la primera liga en estas canchas con este número de equipos participantes, le resultaba muy gratificante, “felicito a la gente de Fomento Deportivo a Roberto Iglesias, Betún Arellano y Henry Jiménez, han hecho un buen trabajo y eso se visualiza en la convocatoria que se logró”.“A los equipos les deseamos lo mejor, yo sé que es un momento de diversión, de practicar deporte, pero también de hacer amigos, el tener tantos equipos participando generará que sea una liga muy competitiva y un lugar de esparcimiento muy agradable tanto para quienes van a jugar como para las familias que los acompañan para echarles porras”, finalizó.Participan 20 equipos