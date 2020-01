Estrenan Rubí; divide Sodi opiniones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Han pasado 16 años desde que la telenovela Rubí, protagonizada por Bárbara Mori, ocupaba la parrilla nacional y ahora toca a Camila Sodi meterse en la piel de la malvada protagonista, no obstante, los fanáticos no están del todo satisfechos de esta nueva versión, estrenada el martes en EU. Las comparaciones entre Sodi y Mori no se han hecho esperar, así como las burlas a algunas secuencias que califican de comedia involuntaria.







Una de ellas es una escena en la que Rubí (Sodi) vive aparentemente en una mansión llena de lujos y comodidades, pero al parecer contra su voluntad y en donde se muestra un sistema muy sofisticado de seguridad.