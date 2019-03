Estrenan tablero de 7 mdp; votan a mano alzada

Los diputados de Guerrero estrenaron hoy un tablero electrónico de registro de asistencia y votación que costó siete millones cien mil pesos.Sin embargo, la sesión de este martes se desarrolló de manera normal: los legisladores votaron los puntos de acuerdo a mano alzada.La presidenta de la Mesa Directiva, la priista Verónica Muñoz Parra, reconoció que sus compañeros aún no saben utilizar el tablero electrónico que cada uno tiene en sus asientos porque están "en un periodo de capacitación".El tablero, que llegó al Congreso local donde la mayoría legislativa la tiene Morena, también implicó la compra de videocámaras de vigilancia, instaladas en diferentes puntos del recinto.Así como un arco detector de metales que se encuentra en el acceso principal del Congreso.Un grupo de vigilantes ya cuenta con chícharos de seguridad para comunicarse entre sí para alertar de protestas dentro y fuera de la sede.Por la adquisición de las cámaras y el arco, el desembolso total fue de más de 13 millones de pesos.Rubén Cayetano, diputado de Morena por el distrito 8 de Costa Chica, calificó de "oneroso, innecesario y vergonzoso ese gasto".A través de un video que subió a redes sociales, el legislador federal guerrerense lamentó que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera, no atendiera su petición de no comprar el tablero."El plan de austeridad republicana implementada por el nuevo gobierno democrático de México resiente un golpe traidor porque ese gasto innecesario ofende al pueblo de Guerrero y no puede consentirse que quienes dicen ser representantes populares hayan actuado con soberana indolencia e irresponsabilidad", señaló Cayetano.