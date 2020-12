Estrenará Casanova su Buscando a Frida

Escuchar Nota

CDMX-. El sueño de escribir de Alberto Casanova, quien desea montar su propia productora audiovisual el próximo año, inició en una alberca, desde la que le pidió a un mesero pluma, libreta, dos cubas y unos cigarros.



Era 2006, tras finalizar el rodaje de la telenovela Amor sin Condiciones en Cancún, su esposa le sugirió quedarse unos días para que descansara, y, mientras disfrutaba del agua, le llegó la creatividad.



Su trama se centró en Raúl, cirujano de día y luchador de noche, su verdadera pasión. También creó a Valeria, una maestra que por las noches era reportera de deportes, quien odiaba al cirujano, pero se enamoraba del luchador.



“Es una novela de 240 capítulos escaleteados con la que no ha sucedido nada ni creo que vaya a suceder, pero fue mi primera historia. La terminé, me animé a hacer el piloto, luego empecé a escribir más”, contó el actor en entrevista.







“Tengo buenas ideas y ahora las desarrollo con una amiga que trabaja para Disney. De ahí empiezan a surgir inquietudes a falta de cosas nuevas en la televisión nacional. Tal vez no aporte algo nuevo, pero sí busco que tenga un sello diferente”.



El histrión adelantó que su fuerte es el melodrama, por lo que seguramente será el tipo de programas que ofrecerá.



En la búsqueda de Casanova por la reinvención también entra su faceta actoral, pues procura que los personajes sacudan su forma de pensar, como le ocurrió en la serie Buscando a Frida.



En la historia, centrada en la desaparición de una joven, Casanova interpreta a Antonio Carmona, director de finanzas de la empresa familiar y tío político de Frida.



Aunque se reserva los detalles del personaje para sorprender en el estreno de Telemundo, que llegará el 26 de enero, Casanova aseguró que sacudirá prejuicios.



“Recibí una educación por la que no veía con buenos ojos a cierto sector de la sociedad, defendía esa manera de pensar, pero a través de los ojos de Antonio sentí su sufrimiento para poder expresar lo que sienten.



“Viven sin ser señalados, yo los señalaba, pero el personaje me llevó a reflexionar sobre mi pensamiento”, explicó.