Estrenará Mahomes la corona

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Se dio a conocer de manera oficial, que los actuales campeones de la NFL, los Jefes de Kansas City, abrirán la temporada 2020 del futbol americano, la patada inicial será el 10 de septiembre, con ello, se dará el banderazo de salida a los equipos en búsqueda de un boleto al Super Bowl.



El encuentro será una revancha del juego divisional de la campaña pasada en la que triunfaron Patrik Mahomes y compañía.



Los dos nuevos estadios de Los Ángeles y Las Vegas se estrenarán en semanas consecutivas.



En el primer fin de semana Carneros y Vaqueros tendrán el duelo estelar del domingo en el flamante SoFi Stadium, mientras que Raiders recibirá en el Allegiant Stadium a Nueva Orleans en la segunda fecha.



La era de Tom Brady en Tampa Bay comenzará el 13 de septiembre cuando los Bucaneros visiten a los Santos de Drew Brees. El equipo del mariscal de campo ganador de seis Super Bowls tendrá cinco encuentros en horario estelar.



La cartelera del Día de Acción de Gracias del 26 de noviembre se jugará de esta manera: Houston vs Detroit, Washington vs Dallas (15:30) y Baltimore vs Pittsburgh.



El potencial duelo de novatos entre Joe Burrow y Tua Tagovailoa será en la semana 11.



Todo culminará el 7 de febrero con el Super Bowl LV que se disputará en el Raymond James Stadium de Tampa Bay. Las casas de apuestas colocan a Kansas City como el favorito en este momento.





Juego de promesas



Los dos mariscales de campo reclutados más alto en el draft 2020 se verán las caras cuando Joe Burrow (número uno) de los Bengalíes de Cincinnati visiten a los Delfines de Miami de Tua Tagovailoa (número cinco).





Hermanos al emparrillado



Los hermanos J.J. Watt y T.J. Watt, quienes se han combinado para 130.5 capturas en la NFL, deben enfrentarse por primera vez en sus carreras esta temporada luego que en el 2017 no pudieran hacerlo por una lesión de J.J..





Andy con Vaqueros



Es poco probable que Andy Dalton tenga acción cuando Dallas enfrente a Cincinnati porque será suplente de Dak Prescott, Andy fue cortado recientemente por los Bengalíes, club al que ayudó a llegar a los playoffs cinco años consecutivos.