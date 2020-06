Estrenarán miniserie de anime de Cyberpunk 2077

Escuchar Nota

México.- Studio Trigger, la compañía de producción de anime compuesta por ex miembros del legendario estudio Gainax, está produciendo un anime de Cyberpunk 2077 para Netflix que se estrenará en 2022.



Llamado Cyberpunk: Edgerunners, el anime será una historia independiente ambientada en el mundo del desarrollador. El próximo juego de rol de acción de mundo abierto de CD Projekt Red.





Así es como lo describe CD Projekt Red:



CYBERPUNK: EDGERUNNERS cuenta una historia independiente de 10 episodios sobre un niño de la calle que intenta sobrevivir en una ciudad del futuro obsesionada por la tecnología y las modificaciones corporales. Teniendo todo que perder, él elige mantenerse con vida convirtiéndose en un forajido mercenario también conocido como ciberpunk.



Trigger, además de haber sido fundado por miembros que trabajaron en anime seminal como Neon Genesis Evangelion, es mejor conocido por sus estilos de arte altamente estilísticos, experimentales y narraciones exageradas. Sus obras más conocidas incluyen Kill la Kill, Darling in the Franxx y más recientemente, la película de anime Promare.



Cyberpunk 2077 se lanza este noviembre para todas las plataformas principales, luego de otro retraso anunciado a principios de este mes para darle a CD Projekt Red suficiente tiempo para pulir la experiencia y corregir errores antes del lanzamiento.