Estrés y depresión por Covid-19 y desempleo

Monclova, Coah.- Tras los graves episodios registrados en el IMSS que condujo al cese del director médico de la clínica local Ulises Mendoza, la diputada federal Melba Farías Zambrano señaló que no deben buscar culpables sino soluciones.



Cuestionada respecto a si las acciones no son tardías luego de la infección masiva entre médicos, personal de enfermería y camilleros y que ha dejado varias personas fallecidas, Farías Zambrano indicó que peor hubiese sido que continuaran las cosas igual.



Añadió que para la sanitización del Hospital General de Zona 7 del Seguro Social intervino ante el Director General del IMSS, Zoe Robledo mediante la gestoría del líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado luego que días atrás surgió el contagio serial de coronavirus en las instalaciones del nosocomio.



Añadió que hay estrés y depresión en mucha gente no únicamente por temor a la pandemia, sino por la angustia de permanecer desempleada, “lo que hice fue integrar despensas y entregarlos a mis compañeros pulgueros que justamente desde hace un par de semanas fueron notificados de la suspensión de actividades en colonias de Monclova y otras localidades”, expresó.-



A dos semanas de la prohibición de operaciones de los mercados denominados “pulgas”, la diputada agregó que ayer terminó de distribuir la última de las 452 despensas que elaboró con recursos propios entre los afectados por el efecto colateral de la contingencia sanitaria-.



Farías, señaló que los mini comerciantes es gente que vive al día y que al igual que miles de monclovenses más enfrentan una situación de angustia y desesperación. Se estima que están siendo apoyados por familiares que tienen empleo.