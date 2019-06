Estudiante agredido en UVM teme perder beca

Uno de los estudiantes de la UVM que fue agredido por Juan Pablo, manifiesta su preocupación de que este incidente pueda afectar su futuro escolar, pues estudia en el plantel gracias a una beca.Luego de interponer la denuncia por agresión ante el Ministerio Público, el menor de edad dijo a Zócalo Saltillo, que antes de ser agredido, no conocía a Juan Pablo, ni tenía trato alguno con él.Refiere que el agresor, para lucirse, se llevó a un alumno a los baños y lo golpeó, en ese momento, él acude en auxilio de su compañero y lo saca del baño, pero Juan Pablo comienza a insultarlo y amenazarlo, ante lo cual decidió no responder, y fue entonces que recibió el primer golpe.“Fue cuando ya la pensé dos veces, dije, pues si se lo regreso, yo también terminaría expulsado de mi escuela, y sancionado, y fue la razón por la que no reaccioné ante él”, refiere el entrevistado, corroborando lo que todos vieron en los videos que se hicieron virales en internet.A pesar del coraje e indignación, se mantuvo firme sin contestar la agresión, pensando en el esfuerzo que hacen sus padres por darle educación, y que sus estudios o la oportunidad de estar en una institución como la UVM, se vieran truncadas por un error suyo.El joven estudiante de preparatoria logró acceder a una institución educativa al haber conseguido una beca de estudios, gracias al buen nivel académico que ha obtenido y espera que todo este problema que originó ese compañero que ya fue expulsado del plantel, no le siga afectando ni a él, ni a los otros agredidos.Familia del joven agresor ha estado intimidando a quienes comparten los videos, amenazándolos con demandar, pero además, hay una campaña para denunciar los sitios donde están colgados los videos para que Facebook los baje. El primer sitio en denunciar intento de soborno fue el de Ciudad Teresitas, donde incluso colgaron la conversación de un supuesto Ernesto Villaseñor, padre del estudiante, ofreciendo 500 pesos a cambio de bajar el video, pero al no acceder, se molesta y agrede.Luego de interpuestas dos denuncias contra el joven agresor de la UVM, sus víctimas señalan el temor de que Juan Pablo ya no esté en el país, pues trascendió que después de la viralización de los videos, su familia lo envió a los Estados Unidos, incluso que de la expulsión se enteró ya fuera de la ciudad.De acuerdo con por lo menos tres testimonios, dos de ellos de estudiantes agredidos por el ahora expulsado del plantel, dicen que temen que las denuncias no prosperen, porque aunque acudan a notificarlo a su domicilio, el agresor ya no estará ahí.“El chavo ya no está en Saltillo, se lo acaban de llevar ayer mismo a Estados Unidos”, confió la fuente a este medio, versión que también dio otro de los estudiantes agredidos, argumentando que su familia hará todo lo posible porque el joven no pise los juzgados.Señalan que la intención de la familia será protegerlo y esconderlo lo más posible y que dado que no es un delito grave por el que lo denunciaron, esperarían que todo lo arreglen los abogados que lo defiendan.