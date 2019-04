Estudiante de Monterrey baila vogue para sanar y protestar

Daniela del Río se volvió viral en redes por bailar en una protesta, que muchos consideraron aparentemente fuera de lugar. Pero en realidad, ella estaba realizando un acto político: el vogue.La estudiante de la Facultad de Artes Visuales (FAV) de la UANL pertenece al grupo House of Apocalipstick con presencia en todo el País, que practica el voguing, una cultura de baile que nació en los 60 en la comunidad de trans, en Harlem Nueva York.Aunque artistas pop retoman algunos pasos, esta cultura es una forma de resolución de conflictos."Como estaban tan aislados de la sociedad, necesitaban de estos espacios en los cuales podían expresarse y resolver sus diferencias de una manera más pacífica a través del baile", explica en entrevista Daniela sobre el origen del vogue.Durante la protesta contra el acoso y hostigamiento organizada por alumnas y ex alumnas de la FAV, Daniela comenzó a bailar frente a la comunidad estudiantil y los directivos, reclamando "¡Ustedes no hacen nada", fragmento que se hizo viral."En realidad yo no tenía planeado voguear, no tenía planeado hacer algo", contó la alumna de Lenguaje y Producción Audiovisual."Solamente estaba muy enojada, y sentí esa rabia, es lo que me salió, los movimientos no los pensé, sólo me nacieron, porque no es posible que otra vez se estaban minimizando las denuncias, dando largas y es lo que ya está reviviendo todo esto".Daniela conoció la manifestación del vogue por medio de su madre y ahora es una de las más de 30 integrantes de House of Apocalipstick que en Monterrey lleva desde 2016. Ellos ayer explicaron los pasos básicos y una introducción a la cultura vogue, en la FAV."Nos ayudamos a crear nuestros vestuarios, nos ayudamos a entrenar los movimientos, y eso es lo realmente político, que nos estamos decidiendo a escoger familias que no son las biológicas para ayudarnos y crear lazos de comunidad", dijo un integrante cuyo nombre artístico es Xochi Apocalipstick.El vogue, externó Daniela, es una celebración de la feminidad, del cuerpo, una celebración a la diversidad sexual."Descubrí que el voguing para mí significaba sanación, sanar y reconciliarme con esa parte femenina, con esa parte de mi sexualidad, por todas las cosas que he vivido que me han hecho sentir vacía o rota", compartió."El vogue llegó para llenar eso en mi vida y para darme como una causa y para pelear por todas mis hermanas y mis hermanes y todas las personas que realmente están oprimidas. El vogue lo que quiere es liberar a todas las personas que han sido vulneradas".