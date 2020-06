Estudiante de psicología de la UAdeC tiene Covid

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una alumna de la Universidad Autónoma de Coahuila dio positivo a la prueba de Covid-19; la estudiante de 4to semestre de la licenciatura en Psicología habría sido contagiada por su padre quien también fue diagnosticado con la nueva cepa del coronavirus, señaló el rector de la universidad Salvador Hernández Vélez, quien dijo que fue ella misma quien dio aviso a las autoridades para que se tomarán las medidas correspondientes, pero aseguró que no existe riesgo de contagio dentro de la institución, pues no había asistido a la escuela para ningún trámite.



La estudiante ha tenido sintomatología leve y se encuentra fuera de peligro, aunque para ella ha sido complicado pues ha sufrido de discriminación y rechazo.



Al respecto la directora de la facultad de psicología Karla Patricia Valdés comentó que la joven recibirá el apoyo necesario para para que no tenga problemas académicos, además de que se le ofreció ayuda psicológica; también resaltó que profesores y compañeros grabaron un video para animarla durante la cuarentena que tiene que cumplir para evitar propagar el virus.



Este es el segundo caso de Covid-19 confirmado en la población de la Universidad, el primero corresponde a un jóven estudiante de medicina en la Facultad de Torreón quien se contagio al prestar su servicio social en una clínica de Monclova, pero ya fue dado de alta.



Además de 2 enfermeras del Hospital Universitario de Torreón por quienes se tuvo que establecer un cerco sanitario con quienes habían tenido contacto.