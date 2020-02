Estudiante expone vestido de payaso; no le dio tiempo de cambiarse

Escuchar Nota

"Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado’, escribió en su cuenta de Facebook.

Raúl, estudiante de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú decidió que si no podía tener una carrera, se dedicaría a su otra gran pasión: hacer reír a los niños. Sin embargo,, fue así como llegó a la universidad.Lade esta foto dentro del salón de clasesEse díay que no podía dejar pasar.Fue entonces que, dejando de lado la vergüenza y las burlas que sus compañeros le podían hacer,para ahorrar tiempo.Raúl no puede darse el lujo de cancelar el show y quedarse sin el dinero por el evento, pero, sobre todo,Con información de Excélsior