Estudiante lagunera busca ir a la Nasa

"Yo estoy interesada en hacer un estudio de cómo se modifican las células óseas en ratones que van a estar experimentando gravedad cero, viajes espaciales mediante simuladores, para conocer cuáles son los efectos en los astronautas cuando están ante la gravedad cero cuando están en el espacio", dijo.



“Yo quiero estudiar medicina aeroespacial, para ser médico de buzos, astronautas y pilotos, más que nada astronautas, mi sueño es estudiar en la nasa. Es mi máxima aspiración", comentó la estudiante.

Silvia Patricia Alba podría obtener un lugar en la Nasa si su universidad le da la oportunidad de hacerlo.busca atender la convocatoria que lanzó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en asociación con laEn ella se ofrece la oportunidad a estudiantes de educación superior a hacer una estadía de cuatro meses en una base de lay según tu carrera te postulas a dos de mayor interés.Aunque para la universidad el inscribirla no implicaría ningún gasto, ésta aún no lo ha hecho.Silvia tiene hasta el 31 de enero para lograrlo, de lo contrario asegura que una oportunidad como esta, no la encontrará nuevamente.Con información de El Siglo de Torreón