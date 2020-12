Estudiante lleva falda a la graduación y le impiden recibir su diploma

Escuchar Nota

Ocurrió en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Luis Villafañe, alumno de la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi, acudió a la entrega portando una falda. En una entrevista con una estación de radio local, Villafañe“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta,. El texto viene acompañado de una fotografía donde aparece portando la prenda que motivó el rechazo de las autoridades escolares.“La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existen. Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta