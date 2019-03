Estudiante pierde oportunidad de ir a la NASA por huelga en la UAM

Leslie Campa, estudiante del doctorado en Mecánica Celeste por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), perdió una oportunidad de continuar su preparación en la NASA a causa de la huelga que cumple un mes en los planteles de la Ciudad de México.En entrevista con Nacho Lozano para Excelsior TV, la estudiante del doctorado indicó que una vez que ella se enteró de la convocatoria promovida por la Agencia Espacial Mexicana, la huelga en la UAM ya había comenzado."Necesitaba pedir apoyo de la UAM. Lo primero era hablar con la alguien de la universidad para lograr apoyo para gastos y papeleo."Perdí la oportunidad. Estoy preocupada por la situación, independiente de perder mi oportunidad de ir a la NASA, me frustra que los intereses del sindicato y de la UAM estén por encima de los estudiantes”, comentó Campa.La estudiante de doctorado dijo entender el derecho a huelga del sindicato, pero criticó la forma de exigir el aumento que pelean."Afecta a los estudiantes y nosotros somos el corazón de la universidad. Sé que es difícil lidiar con la situación, no sé cómo se maneja el dinero o los recursos, sabemos que este conflicto no pertenece a los alumnos, aunque seamos los más afectados”, comentó.Leslie Campa refirió que, en un grupo de Facebook llamado ‘Uameros solicitando la reanudación de actividades’ se han presentado otras historias de alumnos afectados por el paro de actividades; un caso, dijo, son los estudiantes de la UAM Azcapotzalco que estaban a punto de ir a California y Bogotá para participar en un concurso de negocios, y no pudieron acudir.