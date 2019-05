Estudiantes de la UNAM marchan para exigir mayor seguridad

Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidieron frenar el narcomenudeo que se vive en los diferentes planteles escolares de dicha casa de estudios, problema que continúa a la luz de las autoridades, informó La Razón Con motivo del segundo aniversario luctuoso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, quien fue hallada muerta en las jardineras de Ciudad Universitaria, y luego del asesinato de Aideé “M”, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, a causa de un impacto de bala, alumnos consultados por La Razón coincidieron en que el narcomenudeo encabeza la lista de delitos que aqueja a la comunidad estudiantil.Al respecto, Elena, del cuarto semestre del CCH Oriente y miembro del colectivo Rosas Violentas Oriente, dijo que la presencia de dealers persiste en todos los planteles de la UNAM, que se agrava la presencia en zonas aledañas.“Obviamente hay dealers, hay alcohol, como en todos los planteles hay estas cuestiones como narcomenudeo afuera”, expresó la estudiante a este diario.Al preguntarle a “Nayeli”—quien prefirió no revelar su nombre para no afectar sus actividades en diversos colectivos en el plantel Oriente—, sobre este delito al interior de la escuela, aseveró que “es muy común que alguien llegue y te diga ‘te vendo mariguana, cristal’, porque no creas que son discretos, o sea van a las bancas o vas pasando te dicen ‘traigo esto y esto, qué vas a querer’”.Otra estudiante consultada, quien se reservó su nombre, dijo que el CCH en el que el pasado lunes Aideé perdió la vida, existen cerca de 64 cámaras y que una de ellas está en la zona de canchas, en donde más se presentan este ilícito.“Tantas cámaras en canchas, donde más se vende droga, es inverosímil que las autoridades nunca hayan dado con las personas que venden droga adentro del plantel”, denunció una de las jóvenes.La estudiante también evidenció la comisión de diferentes delitos a los que son víctimas como robo, principalmente en la cerrada Sur 24 y Canal de San Juan, en la colonia Agricola Oriental, a la que denominan “Calle Loca”.“Ahí se junta mucha banda a drogarse y a beber, y ya como están idos, te empiezan a talonear. También hay muchos asaltos a la redonda. En 2018, a un compañero le dispararon en la pierna en un supuesto asalto. Era una calle abierta y como la alcaldía no hacia nada, los vecinos decidieron poner una reja, pero se siguen juntando ahí”, enfatizó.Con respecto a la muerte de Aideé, los estudiantes rechazaron la hipótesis de una bala perdida disparada desde 300 metros, esquivando árboles, hasta alojarse entre el vientre y tórax de la joven de 18 años, pues coinciden que el hecho debió ocurrir el interior del plantel.Al respecto Elena “J” dijo que el colectivo Rosas Violentas considera que el proyectil pudo provenir del interior.“Cómo es posible que se haya permitido con su supuesta seguridad, que alguien tuviera un arma”, cuestionó.La diputada federal Abril Alcalá hizo un llamado urgente al Gobierno federal, estados, municipios y a los rectores de universidades a crear planes de seguridad que garanticen la integridad física de los estudiantes y docentes dentro y fuera de las instalaciones.La secretaría de la Comisión de Educación expresó su preocupación por los incidentes de inseguridad como el asesinato de una estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.Por ello, consideró que se encuentran en alerta roja los planteles educativos y las autoridades en el rubro de seguridad pública, ante lo que lamentó que la inseguridad haya ingresado a las escuelas.“Esto es reflejo de una descomposición social, antes sólo se veían estos terribles casos en otros países, ahora ya nos alcanzó y es lamentable que en los lugares que considerábamos más seguros, después de nuestras casas, asesinen a nuestros jóvenes”, recriminó la perredista.