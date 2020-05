Estudiantes demandan 5 mdd a Harvard

Escuchar Nota

Estados Unidos.- De acuerdo a un reporte, estudiantes de la Universidad de Harvard están demandando por la cantidad $5 millones de dólares, debido a que no están recibiendo la experiencia universitaria completa y por la cual pagaron grandes cantidades de dinero.



En la demanda, se indica que los estudiantes tienen el derecho de recibir una devolución por el semestre de primavera que pagaron y tienen fundamentos.



Una encuesta realizada recientemente revela que el 77% de estudiantes creen que la calidad en su educación ha decaído desde que los cursos se pasaron en línea en marzo.



La demanda declara que Harvard ha fallado en brindar una educación equivalente al costo que se ha pagado por el semestre. También se indica en ella que los estudiantes han sido privados de aspectos estándares de la experiencia universitaria, incluyendo la habilidad de aprender de manera colaborativa.



Otros puntos que resaltan en contra de la universidad es la falta de servicios educacionales, infraestructura, acceso, materiales, facilidades, diálogo, retroalimentación, crítica y oportunidades.



Como Harvard, al menos 26 escuelas en Estados Unidos están enfrentando demandas similares. Algunas son: Drexel University, University of Miami, Board of Regents of the University of Colorado, Arizona Board of Regents y Liberty University.



Muchas otras universidades y escuelas han ofrecido aspectos de devoluciones, como el equivalente al costo de vivir en el campus, pero la demanda que ha recibido Harvard pide mucho más que eso.