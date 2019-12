Estudiantes peruanos desarrollan pijama para niños quemados

“Se usó una tela de algodón pima con 3 por ciento de cobre, se consideró el cobre en esta prenda porque tiene una propiedad de ayudar a regenerar y ayuda para que no se infecten más las heridas”, explicó a Efe Jean Gamero, uno de los integrantes del equipo.

“Ya que el concepto fue de un circo inicialmente, sentimos que pueden ser muchas piezas y también sirve como un visor, que ayuda a que el niño pueda observar el pijama, y con las formas para que los niños puedan pintarla”, comentó Díaz.

Un equipo de estudiantes peruanos de Diseño desarrolló una, que, una situación que afrontan unos 400 pequeños al año en Perú.La mayoría de los niños atendidos por quemaduras en el, del distrito limeño de San Borja, sufrieron estos accidentes poren sus hogares, por descuido de sus padres o por falta de precaución al momento de cocinar.El tratamiento de estos casos suele ser muy largo y con estadías en el hospital que también requieren el internamiento de los padres para acompañar a sus hijos durante las cirugías para reemplazar la piel quemada y en el difícil proceso posterior de recuperación.Ante este panorama, la ONG, que ofrece asistencia social a niños, acudió a, de Lima, para pedirles que elaboren una prenda que pueda ser usada por los pequeños pacientes durante su internamiento y facilite la labor de vestirlos, a pesar de tener el cuerpo cubierto de heridas.“Juguete Pendiente nos busca como institución educativa para ayudarlos a solucionar un problema y nos pide el tema de los pijamas, que tenga algo lúdico pero, a su vez, todas las especificaciones médicas”, explicó a Efe la directora académica del área de diseño del instituto,La representante señaló que, para atender ese pedido,, de las cuales entregaron 25 al INSN con “la idea de que esto se replique y que haya instituciones que puedan financiar la producción, porque se necesitan muchas pijamas más”.El equipo a cargo de las pijamas, que tuvieron un costo aproximado de, estuvo compuesto por cinco alumnos de Gestión y Diseño de Moda, uno de Dirección y Diseño Gráfico y otro estudiante de Diseño de Producto, quienes fueron los responsables del empaque elegido para complementar las prendas.La elaboración de la pijama comenzó con el molde que otros estudiantes desarrollaron hace dos años, al cual le hicieron unos retoques y correcciones después de probarlo con un niño modelo.La pijama es una túnica de mangas largas con cierre de velcro en la espalda y broches en los hombros y a los costados para facilitar la colocación de vías y vendas en las extremidades superiores.En uno de los brazos tiene los rostros de conejos estampados que pueden verse en 3D con la ayuda de unos visores colocados en el empaque, que es una caja de cartón con el diseño de la cabeza de un conejito, que también puede colorearse con plumones.Precisamente, una de las necesidades que los estudiantes detectaron fue “, además de que este sea “algo un poco lúdico, para darle alegría” a los niños afectados, apuntó Gamero.“Así que se consiguió la idea del circo, o algo mágico, por eso nace de conejitos, las estrellitas, algo que sea divertido”, agregó.Gamero dijo que, en cuatro meses de trabajo, “se han ido corrigiendo los diseños” y que el estampado es al agua, no tiene un “químico fuerte” y es especial “para aportar a la regeneración”, mientras que “los bordados también están hechos en la parte superior, para no tener contacto con la piel”.Cristian Díaz, el estudiante a cargo del diseño del empaque, dijo a Efe que este se planteó no solo como “algo que puede contener el producto”, sino que se buscaba que funcionara “de otra manera”.Finalmente, se consideró que un pequeño paciente tiene “el empaque como un amigo imaginario” y eso, señaló el diseñador, los “enorgullece y hace sentir muy bien con el resultado”.Sus compañeras Merly Yarlequé y Michelle Carbajal llamaron la atención sobre la necesidad de, que en un 70% corresponden a quemaduras con líquidos calientes y provocan entre 300 y 400 ingresos anuales al hospital.Las víctimas son generalmentey “más que todo las causas en general son por descuidos de los padres”, según dijo Yarlequé.Carbajal indicó, por su parte, que estos pacientes “también necesitan ayuda en la cicatrización del rostro, de las manos y pies”, por lo que señaló que aunque el pijama “está ayudando por ahora en el cuerpo y brazos”, es probable que desarrollen otras prendas en el futuro.