Estudiantes presumen entrega de beca Benito Juárez

Esta foto fue posteada ayer a las 3:51pm por una alumna de un Cobaev en Veracruz, agradeciendo a @lopezobrador_.



El dinero en sus manos es el pago de la beca Benito Juárez. No fue pagado en efectivo, como creí al principio, ni en tarjeta, sino con una orden de pago.



Abro hilo pic.twitter.com/59zg5K1oJu — Peniley Ramírez (@penileyramirez) 4 de abril de 2019

Una foto en la que dos adolescentes aparecen "presumiendo" sus mil 600 pesos de la beca universal "Benito Juárez" se ha viralizado en redes sociales en medio de burlas y comentarios ofensivos en contra de las protagonistas.La imagen fue compartida en Facebook la tarde del miércoles por una alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), quien agregó el mensaje "Gracias abuelito cabecita de algodón. #TeamAMLO" a su descripción. Horas después, la fotografía ya estaba en todas partes y la joven decidió eliminar la publicación original.De la instantánea llamaron la atención varios elementos, entre ellos el sobre con los colores de Morena y el logotipo del Gobierno de México en el que presuntamente se entregaron los recursos a los beneficiarios. Además, tanto periodistas como usuarios de redes sociales cuestionaron la disposición en efectivo del apoyo.En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la periodista de Univisión Peniley Ramírez reveló una comunicación con la subdirectora del Cobaev, quien le confirmó que ayer se entregaron 400 apoyos a alumnos de esa institución. Según el reporte, la disposición no fue con dinero en efectivo ni con una tarjeta bancaria, sino con una orden de pago a cobrarse en tiendas Elektra.Además, Ramírez pudo hablar por teléfono con la protagonista de la imagen, de 18 años de edad, quien le dijo que tuvo que borrar la imagen porque recibió mensajes "muy humillantes" por parte de personas que ni siquiera conocía.Las becas "Benito Juárez" forman parte central de los Programas Integrales de Bienestar impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a que el censo para el registro de beneficiarios inició el pasado mes de diciembre, hasta el momento dicho proceso no ha concluido y aún existen varias regiones donde la entrega de los apoyos no se ha concretado. Las becas a estudiantes de nivel medio superior ascienden a mil 600 pesos bimestrales.