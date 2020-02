Estudiantes provocan alarma en Torreón; llevarían armas a la Universidad

Escuchar Nota

A través de una publicación en redes sociales, dos jóvenes alertaron a la comunidad estudiantil de la Universidad Tec Milenio, ya que afirmaron que habían ingresado con armas al plantel.Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, generando una, hasta donde llegó el coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública Región Laguna, el teniente Adelaido Flores.El Teniente confirmó que fue una falsa alarma y por su parte, la directora del plantel lo descartó, informó El Siglo Padres de familia, quienes llegaron hasta el lugar para revisar la situación y algunos decidieron llevarse a sus hijos, a pesar de que las clases no han sido suspendidas de manera oficial.Trascendió quey será esta la primera linea de investigación sobre lo acontecido.Luego de retirarse,, a no perder la tranquilidad y no caer en psicosis, agregando que los propios director del plantel estaban revisando la institución, así como las mochilas de los jóvenes que asistieron a clases.Además de pedir que no se difundan este tipo de mensajes alarmantes sin antes confirmar los hechos.