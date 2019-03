Estudiantes siguen retenidos en Israel: embajador

Pablo Macedo, embajador de México en Israel, aclaró que el grupo de 15 estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, retenidos en Israel, por laborar sin permiso y en condiciones presuntamente esclavizantes, siguen bajo custodia, en un centro de detención israelí, además de asegurar que personal consular ya atiende su situación.“Quiero ser muy claro, para decir que no están en plena libertad. Eso no es así” Enfatizo que están bajo custodia, “es decir, en condiciones mucho mejores que en el centro de detención, pero no están en libertad, eso es clarísimo”, remarcó.En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio, el diplomático dio a conocer que el encargado de la sección consular “los fue a ver hoy mismo”, y “los ha encontrado optimistas, en cuanto a la solución de su caso, y desde luego con las quejas normales de los abusos laborales de los que fueron presuntamente víctimas”.El embajador destacó que fueron autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua las que alertaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores del caso, y adelantó que el próximo domingo se llevará a cabo la audiencia, para determinar la situación jurídica de los jóvenes, quienes realizaban un intercambio escolar, y fueron obligados a trabajar de manera irregular, con jornadas de hasta 9 horas al día.“Tienen una audiencia definitiva el domingo en la tarde, en donde se va a resolver su situación”, precisó, al decirse optimista en que la resolución judicial determinará que los estudiantes puedan salir del centro en que se encuentran en custodia, para, si así lo deciden, regresar al país.