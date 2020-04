Estudio revela las largas pestañas de la ‘Joven de la perla’

Escuchar Nota

La pinturamuestra a una chica desconocida, quizás producto de la imaginación de Johannes Vermeer, de pestañas marrones apenas visibles, posando delante de una cortina verde y no de un espacio oscuro vacío como se creía hasta ahora, según un estudio publicado este martes.A través de técnicas no evasivas de imagen y escaneo, como la microscopía digital y el análisis de muestras, pero este estudio, el único en 25 años,, lamenta., un descubrimiento en un escáner que muestra un pliegue en la parte superior derecha, unas líneas diagonales y unas variaciones de color que sugieren la existencia de una tela doblada.El paso de los años, desde el Siglo XVII, ha provocado que esta cortina vaya desapareciendo, “resultado de cambios físicos y químicos en la pintura verde translúcida”, pero su existencia no es rara, no es la única vez que el maestro holandés pintó cortinas en uno de sus cuadros, según Annelies van Loon, investigadora científica del Mauritshuis y el Rijksmuseum.Este es solo uno de los cambios que vivió la “Joven de la perla” estos últimos siglos, pero el cuadro también sufrió variaciones durante el proceso de la pintura., la parte superior del pañuelo y desplazó una parte del cuello de la chica, según imágenes infrarrojas, en las que se pueden ver amplias pinceladas en capas subyacentes, que ahora se encuentran debajo de la pintura visible.Además,, el cuello blanco, el pañuelo en la cabeza y al final la famosa perla, que no es más que una ilusión óptica del observador: son toques translúcidos y opacos de pintura blanca, yEn contra de la creencia popular, Vermeer sí pintó unas líneas nas, usando una técnica muy sutil, que representan sus pestañas, según muestra un escáner fluorescente de macrorayos X (MA-XRF).Los pelos alrededor de ambos ojos tienen puntas apenas visible para el ojo humano, debido al fondo oscuro descolorido con el paso de los siglos. La paleta de colores que tuvo el maestro holandés también sale a la luz con este estudio: rojo bermellón, varios tonos de amarillo y marrón hechos con pigmentos de tierra y plomo-estaño, azules ultramarino y añil, negro de marl y de carbón, y albayalde, dos tipos de plomo blanco característicos de la pintura artística. Las materias primas para hacer estos colores especiales provenían de todo el mundo, regiones que hoy pertenecen a México, América Central, Reino Unido y Asia.y que ha tenido, desde febrero de 2018, a todo un equipo internacional de científicos y conservadores examinando, con tecnología de última generación, un cuadro que, de momento, no requerirá un nuevo tratamiento de conservación.