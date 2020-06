Estudio revela que en próximas décadas el calor extremo será mortal en India, Pakistán y México

Escuchar Nota

“Los eventos de calor mortal que ya se han experimentado en las últimas décadas son indicativos de la tendencia continua hacia el calor húmedo cada vez más extremo, y nuestros hallazgos subrayan que sus impactos diversos, consecuentes y crecientes representan un desafío social importante para las próximas décadas”, indica el estudio publicado en Science Advance.



“Todos están situados en las zonas subtropicales, a lo largo de las costas -típicamente de un golfo o bahía semicerrada de poca profundidad, lo que limita la circulación oceánica y promueve altas temperaturas- y cerca de fuentes de calor continental, que junto con el aire marítimo constituyen la combinación necesaria para el aumento de la temperatura más excepcional”.



“Estas tendencias resaltan la magnitud de los cambios que han tenido lugar como resultado del calentamiento global hasta la fecha. En la escala espacial de reanálisis, proyectamos que la temperatura excederá regularmente los 35 ° C en puntos de la red terrestre con menos de 2.5 ° C de calentamiento, un nivel que puede alcanzarse en las próximas décadas”.



.- Un estudio dirigido por Colin Raymond de la- donde se reportan temperaturas mayores a 35 grados Celsius, lo que representa el límite de la tolerancia fisiológica humana, por lo que generaría graves impactos en la salud y la productividad., por lo que se requiere temperaturas de la piel de alrededor de 35 ° C para mantener un gradiente que dirija el calor hacia afuera desde el núcleo, pero una vez que la temperatura del aire se eleva por encima de ese umbral, el calor metabólico solo puede eliminarse a través del enfriamiento latente a base de sudor, pero “a una temperatura superior a los 35 ° C, este mecanismo de enfriamiento pierde su efectividad por completo”.No obstante, el estudio dice que el impacto severo de mortalidad y morbilidad generalmente ocurren a valores mucho más bajos, por ejemplo, las regiones afectadas por las mortales olas de calor europeas de 2003 y Rusia experimentaron valores no mayores a 28 grados.de la Universidad de Loughborough de Reino Unido y Radley Horton también de la Universidad de Columbia,se han producido de una a dos horas en el sur de Asia, la costa del Medio Oriente y la costa suroeste de América del Norte. Mientras que otros puntos calientes mayores de 31 ° se han registrado en la costa este de la India, Pakistán y el noroeste de la India, así como en las costas del Mar Rojo, elLos investigadores hallaron que las ocurrencias reportadas de temperatura extrema han aumentado rápidamente en las estaciones meteorológicas durante las últimas cuatro décadas y que partes de los subtrópicos están muy cerca del límite de supervivencia de 35°C, que probablemente ya se ha alcanzado en mares y tierra, señalaron.Información por Milenio