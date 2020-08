Estudio revela que hidroxicloroquina no reduce mortalidad por Covid-19

Escuchar Nota

Madrid.- Un nuevo análisis científico encontró que el tratamiento con hidroxicloriquina en pacientes con coronavirus no reduce la mortalidad, además que está relacionado con un aumento de la misma cuando se usa combinada con el antibiótico azitromicina.



El meta-análisis publicado en la revista Clinical Microbiology and Infection revisó una treintena de estudios, en los que participaron 11 mil 932 pacientes tratados con hidroxicloroquina, 8 mil 81 con este fármaco más azitromicina y 12 mil 930 de grupo de control.



Los datos mostraron que la hidroxicloroquina "no disminuye la mortalidad en pacientes de covid-19 y su uso combinado con el antibiótico azitromicina se asocia con un aumento del 27 por ciento de la mortalidad".



El uso de la hidroxicloroquina fue muy estudiado durante los primeros meses de la pandemia, pero el pasado junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que detenía definitivamente los ensayos clínicos porque el medicamento no reducía la mortalidad en pacientes de coronavirus.



Los autores del nuevo estudio consideran que "ya hay un gran número de estudios que han evaluado la hidroxicloroquina, sola o en combinación, y parece poco probable que en esta etapa surja alguna eficacia".



Los resultados obtenidos "sugieren que no es necesario realizar más estudios que evalúen estas moléculas", agregan los expertos citados en una nota de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.



Uno de los autores del análisis Thibault Fiolet del francés Centro de Investigación en Epidemiología y Salud de la Población destacó que "este meta-análisis muestra que la hidroxicloroquina por sí sola no es eficaz para el tratamiento de los pacientes de Covid-19 y que la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina aumenta el riesgo de mortalidad".



En este sentido, el estudio apunta que la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina "se asoció con un aumento estadísticamente significativo del 27 por ciento de la mortalidad".



Fiolet indicó que "estos resultados confirman los hallazgos preliminares de varios estudios observacionales que han demostrado que la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina podría aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares agudos y peligrosos para la vida".