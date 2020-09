Estudio revela que leche materna podría inhibir infección por covid-19

Escuchar Nota

China.- Un estudio preliminar realizado por investigadores chinos arrojó que una proteína de suero de leche materna humana inhibe la infección por el virus del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de covid-19, en células cultivadas, por lo que el grupo de expertos liderados por Tong Yigang, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pekín, subraya la necesidad de identificar los factores clave para un mayor desarrollo de fármacos antivirales.



“En el presente estudio, demostramos por primera vez que la proteína de suero de leche materna humana inhibió significativamente la infección de SARS-CoV-2 en un estudio de modelo celular. La leche materna no sólo puede bloquear la adhesión y la entrada de virus, sino también inhibir la replicación viral posterior a la entrada”, indica el informe preliminar, publicado en el sitio Biorxiv.org.



Se resalta que el estudio no es concluyente, además de que debido a consideraciones de bioseguridad, los investigadores no usaron el virus SARS CoV-2 vivo, sino un pseudovirus y muestras de leche materna colectadas antes de la pandemia. Así que mediante un estudio in vitro, la propiedad anti coronavirus de la leche materna humana se confirmó con dos coronavirus diferentes, pero estrechamente relacionados y también con dos líneas celulares diferentes, por lo tanto, “es razonable deducir que la leche materna humana tiene la propiedad de prevenir la infección y la replicación del SARS-CoV-2”.



Explicaron que para determinar la posible inhibición se infectaron las células de la leche con el pseudovirus y fue a las 24 horas que vieron “toda la leche materna descremada de diferentes donantes inhibió eficazmente el pseudovirus del SARS-CoV-2 con una eficacia de inhibición superior al 98 por ciento”, y la eficacia de inhibición de la leche materna dependía de la dosis.



Además, el equipo descubrió que la proteína de suero de vaca y cabra inhibió la infectividad del pseudovirus del SARS-CoV-2, aunque la eficacia de inhibición fue relativamente menor en comparación con la de la proteína de suero humana.



“Estos resultados indicaron que la proteína de suero humana tiene una alta concentración de factores antivirales que las de otras especies”, destaca el documento.







Pero “los principales componentes antimicrobianos de la leche materna, como la lactoferrina y el anticuerpo IgA, mostraron una actividad anti-coronavirus limitada, lo que indica que otros factores de la leche materna pueden desempeñar el importante papel anti coronavirus”, por lo que es necesario realizar más estudios.



La leche tiene una rica fuente de componentes biológicamente activos de valiosas proteínas, minerales y vitaminas. La leche tiene propiedades antibacterianas y antivirales, algunos de los componentes de la leche muestran actividad antiviral contra el VIH y el virus de la hepatitis C.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef alientan a las mujeres a seguir amamantando durante la pandemia de covid-19 aunque tengan la sospecha o la confirmación de estar infectadas por el coronavirus.



Han destacado que si bien los investigadores siguen realizando análisis de la leche materna de mujeres con sospecha o confirmación de covid-19, los datos actuales indican que es poco probable que pueda transmitirse a través del amamantamiento o de la administración de leche materna extraída de una mujer con sospecha o confirmación de covid-19.



“Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de enfermedad asociados al coronavirus. No resulta más seguro alimentar a los lactantes con leche artificial”, agrega.







